США решили создать две военные базы в районе сирийского Манбиджа

США создают две военные базы в подконтрольном курдским «Силам народной самообороны» (YPG) районе Манбиджа к западу от реки Евфрат, сообщают СМИ.

Одна из американских баз строится на месте наблюдательного пункта к северу от города Манбидж, к юго-востоку от селения Дадат, сообщает Anadolu, передает РИА «Новости».

Войска США стянули в этот район немало строительной техники. Строящаяся база находится в восьми километрах от реки Саджу, которая отделяет Манбидж от района Джераблус, перешедшего под контроль сирийской оппозиции и турецкой армии в рамках операции «Щит Евфрата» в 2016–2017 годах.

Вторая американская база создается на юге селения Дадат. В четырех километрах от этого места находится территория, подконтрольная участникам операции «Щит Евфрата». Военные США располагаются в районе Нуаймия, где ведутся строительные работы. После завершения строительства база станет самым близким к зоне проведения операции «Щит Евфрата» местом дислокации американских войск в Сирии.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Огайо заявил, что США очень скоро уйдут из Сирии.