Трамп заявил о скором уходе США из Сирии

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Огайо в четверг заявил, что США очень скоро уйдут из Сирии.

«Очень скоро мы уйдем из Сирии. Пусть другие об этом сейчас заботятся», - заявил Трамп, отметив, что у «халифата» отбиты 100% территории. Фрагмент речи президента опубликован в Twitter журналиста Эвана Макмарри.

Трамп пожалел о том, что США за 10 лет вложили в Ближний Восток 7 трлн долларов, тогда как эти деньги могли быть потрачены внутри страны.

Комментируя это заявление, представитель Госдепа сказал, что ведомству ничего неизвестно об изменении политики Вашингтона в регионе, передает РИА «Новости».

Ранее в США заявляли о намерении сохранить «бессрочное» военное присутствие под предлогом «сдерживания Ирана» и в ожидании отставки Башара Асада.

США контролируют обширные территории на востоке Сирии, богатые нефтью, в основном с помощью своих прокси-формирований на базе курдского ополчения. В стране незаконно присутствуют американские войска.