СМИ: США настроились на бессрочное военное присутствие в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал сохранять «терпение» в ожидании отставки сирийского лидера Башара Асада, Вашингтон намерен сохранять бессрочное военное присутствие в Сирии, сообщают СМИ.

В своем выступлении в Стэнфордском университете Тиллерсон призвал сохранять «терпение» в ожидании отставки Асада, признав таким образом укрепление его власти силами России и Ирана, пишет Reuters.

Портал отмечает, что численность сухопутных войск США в стране составляет около 2 тыс. человек, но основная часть стратегии будет сфокусирована на разрешении конфликта дипломатическим путем.

Тиллерсон отметил, что США «намерены сохранять военное присутствие в Сирии, сосредоточившись на том, чтобы не допустить возвращения «Исламского государства*». Также госсекретарь указал, что прекращение операции США в Сирии дало бы возможность Ирану укрепить свои позиции в регионе.

Госсекретарь считает, что к отстранению Асада приведут «свободные и прозрачные выборы», но процесс «займет время».

Между тем, Тиллерсон уже заявил, что США, ЕС, а также их «региональные партнеры» не станут участвовать в усилиях по реконструкции районов Сирии, которые контролируются Дамаском. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это заявление.