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18 января, четверг  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Российский космос проигрывает Илону Маску

Центр имени Хруничева проигрывает конкуренцию под натиском частной американской компанииФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Одно из важнейших ракетно-космических предприятий – Центр имени Хруничева – снова оказалось в плачевном финансовом состоянии. Чтобы выжить, оно просит 30 млрд рублей. Предыдущая денежная помощь – вдвое больше этой – встать на ноги ему явно не помогла. Что же случилось с гордостью российской космонавтики и стоит ли продолжать его кормить? Подробности...
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Благодушие России к молдаванам выглядит унизительно

Пограничная служба ведет себя так, будто Молдавия – одно из самых влиятельных государств мираФото: Gleb Garanich/Reuters
Хотя главой государства Молдавия является президент Игорь Додон, которого многие называют «пророссийским», реальная власть принадлежит кабмину и парламенту. В последнее время молдаване отметились рядом антироссийских акций и взяли за норму разворачивать российских журналистов у границы. Терпеть все это больше нельзя. Подробности...
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Летчики восприняли пародийное видео как «плевок»

Танцующих в нижнем белье курсантов обвинили в разврате и нетрадиционной ориентации и, скорее всего, отчислят из вузаФото: Александр Дейнека "Будущие летчики"
Наказать как за злостное оскорбление или простить как за неосторожную шутку? Эта дилемма вызвала в Сети бурное обсуждение в качестве реакции на пародийный видеоролик, сделанный курсантами-летчиками. Масла в огонь подлил тот факт, что ролик в соцсети «ВКонтакте» был размещен со страницы, распространяющей гей-порно. Подробности...
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Запрет помогать восстановлению Сирии станет новым промахом США

Рекс Тиллерсон нашел в Сирии нового врага, чье присутствие требует продолжения американского вмешательстваФото: Albin Lohr-Jones/ZUMA/ТАСС
Глава Госдепа Рекс Тиллерсон выступил с программной речью по Сирии: Башар Асад должен уйти, европейским союзникам запрещается содействовать восстановлению разрушенной войной страны. Вместе с тем США оставляют за собой право сохранить военное присутствие в Сирии даже после разгрома ИГ – теперь у них иная цель. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...

Чего США добиваются от Казахстана

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В самом конце декабря 2017 года стало известно, что 22 миллиарда долларов Национального суверенного фонда Казахстана были заблокированы на счетах бельгийского филиала американского Bank of New York Mellon. В этой истории прекрасно все. Подробности...
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На Западе начали подозревать, что мы немножко отличаемся от них

Руслан Осташко, политолог
Вы наверняка знаете поговорку, что русские очень медленно запрягают, но зато очень быстро едут. Так вот, сейчас есть повод поговорить о том, что к нашим европейским партнерам применима аналогичная, только более обидная поговорка. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

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          Запрет помогать восстановлению Сирии станет новым промахом США

          Рекс Тиллерсон нашел в Сирии нового врага, чье присутствие требует продолжения американского вмешательства   18 января 2018, 14:52
          Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMA/ТАСС
          Текст: Марина Балтачева,
          Никита Коваленко

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          Глава Госдепа Рекс Тиллерсон выступил с программной речью по Сирии: Башар Асад должен уйти, европейским союзникам запрещается содействовать восстановлению разрушенной войной страны. Вместе с тем США оставляют за собой право сохранить военное присутствие в Сирии даже после разгрома ИГ* – теперь у них иная цель.

          Соединенные Штаты, страны Евросоюза, а также их «региональные партнеры» не станут участвовать в усилиях по реконструкции районов Сирии, подконтрольных президенту Башару Асаду. В этом заверил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей программной речи в Стэнфордском университете.

          По американским оценкам, «режим Асада» якобы контролирует лишь около 50% территории Сирии. Эта оценка говорит о том, что в Вашингтоне либо не владеют ситуацией, либо игнорируют факты: к концу 2017 года территория, освобожденная сирийской армией при помощи российских ВКС, составила более 90 процентов территории страны. Если исходить из слов Тиллерсона, то, по сути, США отказывают в помощи всей Сирии. Напомним, что Россия, напротив, на прошлой неделе призвала страны Евросоюза не просто оказывать Сирии гуманитарную помощь, но и внести «более существенный» вклад (The Financial Times тогда это истолковала как то, что «Россия принуждает ЕС заплатить за восстановление Сирии»).

          От имени союзников США еще в сентябре прошлого года высказался глава МИД Великобритании Борис Джонсон – по его словам, так называемая Группа друзей Сирии (в которую входят США, Великобритания, Франция, Германия, а также ряд «региональных партнеров» – ближневосточных государств) не намерена участвовать в восстановлении страны, пока у власти остается Асад.

          Госсекретарь Тиллерсон в своей нынешней речи подчеркнул, что намерен отговаривать и другие государства от любых экономических связей с Дамаском. Такое положение вещей должно сохраняться до отстранения Асада от власти «через процесс под эгидой ООН» – и это, по Тиллерсону, является условием мира для Сирии. И лишь после этого «США с удовольствием будут настаивать на нормализации экономических отношений между Сирией и другими государствами».

          При этом Тиллерсон призвал Россию усилить нажим на «режим Асада», дабы тот «конструктивно участвовал в женевском процессе» и «вызывающим доверие образом принимал бы участие в усилиях ООН». «Режим Асада явно смотрит на Россию как на гаранта своей безопасности, следовательно, России предстоит сыграть значимую роль в убеждении», – подчеркнул глава Госдепа.

          США не хотят повторять ошибки Обамы

          МИД Сирии в ответ на речь Тиллерсона назвал американское военное присутствие нелегитимным и направленным на защиту «Исламского государства*». Но отсутствие легитимных оснований для присутствия в Сирии, как и ранее, не смущает Вашингтон. Более того, для американских военных уже не потребуется оправдание в виде «борьбы с ИГ*» – это прямо следует из слов Тиллерсона.

          ИГ уже «одной ногой в могиле» благодаря усилиям США, объявил госсекретарь (видимо, «забыв» о той роли в борьбе с террористами, которую сыграли сирийская армия и ВКС России). Но главное –

          американские войска останутся в Сирии и после разгрома ИГ, чтобы гарантировать, что ни Иран, ни войска Асада не захватят районы, «которые были недавно освобождены при содействии Соединенных Штатов».

          Таким образом, администрация Дональда Трампа хочет избежать ошибок Барака Обамы, который вывел войска из Ирака до того, как «угроза экстремизма» была нейтрализована, пояснил Тиллерсон. Другой ошибкой Обамы госсекретарь назвал то, что ситуация в Ливии не была «стабилизирована» после атак НАТО и свержения Муаммара Каддафи. «Мы не позволим, чтобы история повторилась в Сирии», – цитирует Тиллерсона The New York Times. Это первое заявление высокопоставленного представителя администрации США о том, что Штаты намерены остаться, констатирует New York Times.

          Иран в речи Тиллерсона был упомянут неспроста. Как отмечает The Wall Street Journal, США «смещают фокус» своих действий в Сирии с объявленной борьбы с ИГ на противостояние иранскому влиянию в этой стране. «Иран значительно укрепил свое присутствие – развернуты силы Корпуса стражей исламской революции, ливанской «Хезболлы», перебрасываются поддерживающие Иран боевики из Ирака, Афганистана, Пакистана, других стран», – заявил Тиллерсон. Очевидно, что в ответ на такое усиление американцы оснащают собственную «прокси»-группировку ­– 30-тысячную курдско-арабскую  «армию защиты границ», базой для которой должен стать поддержанный США Сирийский Курдистан, он же «Федерация Северной Сирии». Эта инициатива, напомним, была воспринята в штыки не только в Тегеране и Дамаске, но и в Анкаре.

          Европейцы не в восторге от «просьбы подержать свечку»

          Как уже говорилось выше, во все эти далеко не однозначные проекты предлагается включиться европейским союзникам США – как минимум в виде поддержки отказа в восстановлении «территорий, контролируемых режимом Асада». «В 350 млрд долларов оценивается ущерб, причиненный Сирии, ранее называлась цифра 200 млрд. Американцы, европейцы и саудиты говорят, что эти деньги на территорию под контролем Башара Асада не пойдут. Деньги пойдут на территорию «Федерации Северной Сирии», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

          Понятно, что Борис Джонсон как представитель страны – ближайшей союзницы США заверил, что «друзья Сирии» не будут участвовать в ее восстановлении.  Но в том, что представители континентальной Европы готовы идти вслед за Вашингтоном во всех его сирийских начинаниях, есть серьезные сомнения.

          Так, например, Франция отнюдь не заинтересована по примеру США ссориться с Турцией, учитывая прошедшую на днях встречу Эммануэля Макрона с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которую назвали прорывной. Да и восстановление Сирии в Париже называют одним из главных направлений действий Макрона.

          «Любопытно, как Франция будет смотреть на запрет участвовать в восстановлении Сирии – своей бывшей колонии», –

          заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. У Франции «больше возможностей вмешиваться в этот регион», чем у Германии. В ФРГ пока нет правительства, так что стране не до активной внешней политики, напомнил Рар. Но Берлин кровно заинтересован в восстановлении Сирии хотя бы ради того, чтобы повернуть вспять поток беженцев из разрушенной 7-летней войной страны (по разным данным, в Германии сейчас от полумиллиона до 900 тыс. сирийцев). В июне прошлого года глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен проанонсировала новый проект – обучение мигрантов «специальностям для восстановления Сирии». Но если страна не будет восстановлена, то очевидно, что и вновь обученные специалисты замедлят с возвращением на родину.

          Для США требование ухода Асада – «это не ошибка, а священная доктрина», отмечает Александр Рар. Он добавил, что американцы после распада СССР «с облечением вздохнули» и решили, что отныне только они будут хозяевами на Ближнем Востоке, как вдруг опять появилась Россия.

          И теперь идет «попытка демонстрации силы – американцы хотят строить мировой порядок сами и, может быть, попросить европейцев, чтобы те там «держали свечку».

          Но попытка заставить «подержать свечку» и на этот раз выглядит как промах Вашингтона. «Американская дипломатия, на мой взгляд, в последнее время вся из промахов состоит, – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов. – Ее главная проблема в том, что они превратились везде в спойлера, игрока, находящегося в обороне и непрерывно только портящего всем игру. Естественно, что это звание наносит ущерб и ей, и другим».

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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