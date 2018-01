Запрет помогать восстановлению Сирии станет новым промахом США

Глава Госдепа Рекс Тиллерсон выступил с программной речью по Сирии: Башар Асад должен уйти, европейским союзникам запрещается содействовать восстановлению разрушенной войной страны. Вместе с тем США оставляют за собой право сохранить военное присутствие в Сирии даже после разгрома ИГ* – теперь у них иная цель.

Соединенные Штаты, страны Евросоюза, а также их «региональные партнеры» не станут участвовать в усилиях по реконструкции районов Сирии, подконтрольных президенту Башару Асаду. В этом заверил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в своей программной речи в Стэнфордском университете.

По американским оценкам, «режим Асада» якобы контролирует лишь около 50% территории Сирии. Эта оценка говорит о том, что в Вашингтоне либо не владеют ситуацией, либо игнорируют факты: к концу 2017 года территория, освобожденная сирийской армией при помощи российских ВКС, составила более 90 процентов территории страны. Если исходить из слов Тиллерсона, то, по сути, США отказывают в помощи всей Сирии. Напомним, что Россия, напротив, на прошлой неделе призвала страны Евросоюза не просто оказывать Сирии гуманитарную помощь, но и внести «более существенный» вклад (The Financial Times тогда это истолковала как то, что «Россия принуждает ЕС заплатить за восстановление Сирии»).

От имени союзников США еще в сентябре прошлого года высказался глава МИД Великобритании Борис Джонсон – по его словам, так называемая Группа друзей Сирии (в которую входят США, Великобритания, Франция, Германия, а также ряд «региональных партнеров» – ближневосточных государств) не намерена участвовать в восстановлении страны, пока у власти остается Асад.

Госсекретарь Тиллерсон в своей нынешней речи подчеркнул, что намерен отговаривать и другие государства от любых экономических связей с Дамаском. Такое положение вещей должно сохраняться до отстранения Асада от власти «через процесс под эгидой ООН» – и это, по Тиллерсону, является условием мира для Сирии. И лишь после этого «США с удовольствием будут настаивать на нормализации экономических отношений между Сирией и другими государствами».

При этом Тиллерсон призвал Россию усилить нажим на «режим Асада», дабы тот «конструктивно участвовал в женевском процессе» и «вызывающим доверие образом принимал бы участие в усилиях ООН». «Режим Асада явно смотрит на Россию как на гаранта своей безопасности, следовательно, России предстоит сыграть значимую роль в убеждении», – подчеркнул глава Госдепа.

США не хотят повторять ошибки Обамы

МИД Сирии в ответ на речь Тиллерсона назвал американское военное присутствие нелегитимным и направленным на защиту «Исламского государства*». Но отсутствие легитимных оснований для присутствия в Сирии, как и ранее, не смущает Вашингтон. Более того, для американских военных уже не потребуется оправдание в виде «борьбы с ИГ*» – это прямо следует из слов Тиллерсона.

ИГ уже «одной ногой в могиле» благодаря усилиям США, объявил госсекретарь (видимо, «забыв» о той роли в борьбе с террористами, которую сыграли сирийская армия и ВКС России). Но главное –

американские войска останутся в Сирии и после разгрома ИГ, чтобы гарантировать, что ни Иран, ни войска Асада не захватят районы, «которые были недавно освобождены при содействии Соединенных Штатов».

Таким образом, администрация Дональда Трампа хочет избежать ошибок Барака Обамы, который вывел войска из Ирака до того, как «угроза экстремизма» была нейтрализована, пояснил Тиллерсон. Другой ошибкой Обамы госсекретарь назвал то, что ситуация в Ливии не была «стабилизирована» после атак НАТО и свержения Муаммара Каддафи. «Мы не позволим, чтобы история повторилась в Сирии», – цитирует Тиллерсона The New York Times. Это первое заявление высокопоставленного представителя администрации США о том, что Штаты намерены остаться, констатирует New York Times.

Иран в речи Тиллерсона был упомянут неспроста. Как отмечает The Wall Street Journal, США «смещают фокус» своих действий в Сирии с объявленной борьбы с ИГ на противостояние иранскому влиянию в этой стране. «Иран значительно укрепил свое присутствие – развернуты силы Корпуса стражей исламской революции, ливанской «Хезболлы», перебрасываются поддерживающие Иран боевики из Ирака, Афганистана, Пакистана, других стран», – заявил Тиллерсон. Очевидно, что в ответ на такое усиление американцы оснащают собственную «прокси»-группировку ­– 30-тысячную курдско-арабскую «армию защиты границ», базой для которой должен стать поддержанный США Сирийский Курдистан, он же «Федерация Северной Сирии». Эта инициатива, напомним, была воспринята в штыки не только в Тегеране и Дамаске, но и в Анкаре.

Европейцы не в восторге от «просьбы подержать свечку»

Как уже говорилось выше, во все эти далеко не однозначные проекты предлагается включиться европейским союзникам США – как минимум в виде поддержки отказа в восстановлении «территорий, контролируемых режимом Асада». «В 350 млрд долларов оценивается ущерб, причиненный Сирии, ранее называлась цифра 200 млрд. Американцы, европейцы и саудиты говорят, что эти деньги на территорию под контролем Башара Асада не пойдут. Деньги пойдут на территорию «Федерации Северной Сирии», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Понятно, что Борис Джонсон как представитель страны – ближайшей союзницы США заверил, что «друзья Сирии» не будут участвовать в ее восстановлении. Но в том, что представители континентальной Европы готовы идти вслед за Вашингтоном во всех его сирийских начинаниях, есть серьезные сомнения.

Так, например, Франция отнюдь не заинтересована по примеру США ссориться с Турцией, учитывая прошедшую на днях встречу Эммануэля Макрона с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которую назвали прорывной. Да и восстановление Сирии в Париже называют одним из главных направлений действий Макрона.

«Любопытно, как Франция будет смотреть на запрет участвовать в восстановлении Сирии – своей бывшей колонии», –

заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. У Франции «больше возможностей вмешиваться в этот регион», чем у Германии. В ФРГ пока нет правительства, так что стране не до активной внешней политики, напомнил Рар. Но Берлин кровно заинтересован в восстановлении Сирии хотя бы ради того, чтобы повернуть вспять поток беженцев из разрушенной 7-летней войной страны (по разным данным, в Германии сейчас от полумиллиона до 900 тыс. сирийцев). В июне прошлого года глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен проанонсировала новый проект – обучение мигрантов «специальностям для восстановления Сирии». Но если страна не будет восстановлена, то очевидно, что и вновь обученные специалисты замедлят с возвращением на родину.

Для США требование ухода Асада – «это не ошибка, а священная доктрина», отмечает Александр Рар. Он добавил, что американцы после распада СССР «с облечением вздохнули» и решили, что отныне только они будут хозяевами на Ближнем Востоке, как вдруг опять появилась Россия.

И теперь идет «попытка демонстрации силы – американцы хотят строить мировой порядок сами и, может быть, попросить европейцев, чтобы те там «держали свечку».

Но попытка заставить «подержать свечку» и на этот раз выглядит как промах Вашингтона. «Американская дипломатия, на мой взгляд, в последнее время вся из промахов состоит, – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов. – Ее главная проблема в том, что они превратились везде в спойлера, игрока, находящегося в обороне и непрерывно только портящего всем игру. Естественно, что это звание наносит ущерб и ей, и другим».