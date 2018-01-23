Небензя: Механизм ООН–ОЗХО провалил расследование по химоружию в Сирии

Совместный механизм ООН–ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии стал инструментом политических манипуляций, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, СМР «провалил расследование». Небензя подчеркнул, что расследование оказалось «полностью несостоятельным» с научно-технической точки зрения, передает РИА «Новости».

Небензя отметил, что новые сообщения о применении химоружия в Сирии «еще только предстоит проверить», но Вашингтон и Лондон «ничтоже сумняшеся и еще до какого-либо подтверждения, не говоря уже о расследовании, поспешили объявить это делом рук сирийского, как они выражаются, режима» и даже «пытаются приплести еще и Россию».

Постпред России спросил: «Никому не кажется странным, что этот якобы произошедший эпизод, достоверность которого еще предстоит проверить, а в случае подтверждения – определить виновных, как-то очень удачно подверстан по времени к встрече в Париже и к предстоящему в Сочи конгрессу сирийского национального диалога. Удивительное совпадение!». Он осудил попытки «сколотить узкий альянс «борцов с безнаказанностью» с задействованием нелегитимных форматов».

Россия обеспокоена применением химоружия не только в Сирии, но и в целом на Ближнем Востоке, заявил Небензя, подчеркнув, что никто больше Москвы не требовал «профессионального расследования (использования химоружия в Сирии), а не его имитации».

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Небензя заявил, что Россия предлагает создать новый международный следственный орган по расследованию применения химоружия, и подготовила соответствующий проект резолюции.

Китай приветствовал проект резолюции, распространенный Россией.

Постпред Франции Франсуа Делаттр сказал, что Париж изучит предложение России. Он заявил, что недавняя инициатива Франции – «новое партнерство» по привлечению ответственных за применение химоружия – не идет в противовес с механизмом совместного расследования ООН–ОЗХО.

А вот постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон «не намерен принимать никакие российские предложения, которые подрывают нашу способность добраться до правды или которые полемизируют то, что должно быть независимым и беспристрастным расследованием». Она заявила, что США готовы «восстановить СМР с его изначальным независимым и беспристрастным мандатом». Остальные решения США считают «неприемлемыми».

Хейли считает, что попытки Дамаска вернуть контроль над территорией Сирии, откуда поступили сообщения об использовании химоружия, доказывает вину сирийских властей.

По словам Хейли, Россия «читает лекции, как сделать так, чтобы использование химоружия прекратилось», но при этом трижды использовала вето, «чтобы уничтожить действие» СМР.

«Россия должна посмотреть на себя в зеркало, прежде чем приводить нас на СБ ООН, чтобы говорить об использовании химоружия», – сказала постпред США.

«Какой мы можем сделать вывод? Вкратце: когда России не нравятся факты, они пытаются увести дискуссию в сторону, потому что факты указывают на правду, которую Россия пытается скрыть – режим Асада продолжает использовать химическое оружие против своего народа», – сказал Хейли.

Небензя отметил, что любые механизмы по химоружию легитимны только с одобрения СБ ООН, а отказ США от резолюции России по расследованию химатак в Сирии свидетельствует о нежелании Вашингтона создать профессиональный механизм.

Напомним, Россия созвала СБ ООН для обсуждения ситуации в Сирии, в том числе в пригороде Дамаска, откуда поступили сообщения о новой химической атаке.