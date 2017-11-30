Россия созвала СБ ООН из-за химатаки в Сирии

Совет Безопасности ООН проведет по инициативе России во вторник открытое заседание для обсуждения ситуации в Сирии, в том числе в пригороде Дамаска, откуда поступили сообщения о новой химической атаке, сообщили в российском постпредстве.

В постпредстве Казахстана, который председательствует в Совбезе в январе, подтвердили факт проведения встречи, сообщив, что пройдет заседание в 15.00 (23.00 мск) в открытом формате, передает ТАСС.

Заседание включено в программу работы СБ на сайте ООН. При этом изначально планировалось провести дискуссию в закрытом формате после утреннего заседания по Мали.

Ранее во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химоружие в Восточной Гуте. Россия, заявил госсекретарь, несет за это ответственность.

Госдеп США также обвинил Россию в том, что она якобы препятствует проведению международных проверок фактов применения химического оружия в Сирии.