Тиллерсон заявил об ответственности России за химатаки в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химоружие в Восточной Гуте, а Россия, по его мнению, несет за это ответственность.

«Для того чтобы понять, что этот газ может сделать, достаточно посмотреть на Гуту в Сирии. Не далее чем вчера более 20 мирных жителей, в том числе дети, стали жертвами атаки с применением хлористого газа», – приводит его слова РИА «Новости».

Тиллерсон утверждает, что эти «атаки» в Восточной Гуте порождают опасения, что сирийские власти собираются «продолжить применять» химоружие «против своего народа».

«Кто бы ни был ответственным за эти атаки, на самом деле это Россия, в конце концов, ответственна за жертвы в Гуте», – заявил госсекретарь. Он добавил, что Москва ответственна и за остальные сирийские жертвы химических атак – с того момента, как Россия «включилась в ситуацию в Сирии».

Ранее сообщалось, что США назвали аргументы России по химатакам в Сирии непрофессиональными. В ноябре Россия указывала США на недопустимость политизации деятельности механизма ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии.