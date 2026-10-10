Лихачев указал на системный вред антироссийских санкций для США

Глава Росатома Лихачев заявил о системном вреде антироссийских санкций для США

Tекст: Вера Басилая

Глава «Росатома» прокомментировал итоги беседы лидеров двух стран, в ходе которой затрагивалась тема поставок нефтепродуктов на мировой и американский рынки. По его словам, ограничения начинают системно вредить крупным игрокам, передает РИА «Новости».

«Исподволь это показывает экономическую суть санкций, что они уже до такой степени дошли, что начинают просто системно вредить таким крупным игрокам, как Соединенные Штаты Америки», – сказал Лихачев.

Кроме того, он отметил огромную эффективность общения президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Потенциал контакта двух лидеров может быть самым мощным ресурсом на планете в наши дни, добавил генеральный директор госкорпорации.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

В пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.