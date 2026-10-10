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Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП на западе Москвы
В аварии с мотоциклом на западе Москвы погибла женщина-пассажир, столичная Госавтоинспекция сообщила о происшествии на Сколковском шоссе.
На западе Москвы произошла авария, в результате которой погибла пассажирка мотоцикла, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.
По предварительным данным, на Сколковском шоссе в районе дома 30 водитель мотоцикла не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.
«В результате дорожной аварии женщина-пассажир мотоцикла скончалась», – сообщили в Госавтоинспекции.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на этой неделе ребенок погиб в аварии на западе Москвы.
В прошлое воскресенье мотоциклист погиб в результате ДТП в подмосковном Подольске.
До этого в аварии с мотоциклом в центре Москвы погиб человек.