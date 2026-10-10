Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.0 комментариев
Полянский призвал Запад «усмирить» киевские власти
Постпред Полянский предупредил об угрозе уничтожения инфраструктуры Украины
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский призвал западные страны усмирить киевские власти, предупредив, что в противном случае украинская инфраструктура будет полностью разрушена.
Российский дипломат обратил внимание на двойные стандарты западного сообщества, которое долгое время игнорировало удары украинской армии по объектам на территории России.
«Сейчас все те, кто некогда радовались попаданиям украинских боевиков по объектам инфраструктуры в России, угрожали нашим мостам и энергетике, вдруг подняли вой вокруг пораженных объектов на Украине», – заявил Полянский в Max.
Он подчеркнул, что Западу следует определиться с принципиальной позицией, поскольку нельзя возмущаться ударами только тогда, когда они наносятся по Украине. Полянский добавил, что западным странам необходимо «угомонить своих подопечных в Киеве, иначе от украинской инфраструктуры в скором времени ничего не останется».
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что угрозы Владимира Зеленского о 40-дневной операции аукнулись самой Украине.
В Кремле отметили, что выход на мирное урегулирование пока не прослеживается.
В понедельник Москва пообещала, что Украина заплатит за расширение атак на Россию.