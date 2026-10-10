Постпред Полянский предупредил об угрозе уничтожения инфраструктуры Украины

Tекст: Вера Басилая

Российский дипломат обратил внимание на двойные стандарты западного сообщества, которое долгое время игнорировало удары украинской армии по объектам на территории России.

«Сейчас все те, кто некогда радовались попаданиям украинских боевиков по объектам инфраструктуры в России, угрожали нашим мостам и энергетике, вдруг подняли вой вокруг пораженных объектов на Украине», – заявил Полянский в Max.

Он подчеркнул, что Западу следует определиться с принципиальной позицией, поскольку нельзя возмущаться ударами только тогда, когда они наносятся по Украине. Полянский добавил, что западным странам необходимо «угомонить своих подопечных в Киеве, иначе от украинской инфраструктуры в скором времени ничего не останется».

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что угрозы Владимира Зеленского о 40-дневной операции аукнулись самой Украине.

В Кремле отметили, что выход на мирное урегулирование пока не прослеживается.

В понедельник Москва пообещала, что Украина заплатит за расширение атак на Россию.