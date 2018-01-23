Госдеп: Россия не смогла очистить Сирию от химоружия

Госдеп США утверждает, что Россия якобы препятствует проведению международных проверок фактов применения химического оружия в Сирии.

«Россия не смогла очистить Сирию от химического оружия, а сейчас блокирует деятельность организаций, связанных с химоружием. Достаточно! Погибают гражданские люди, это неприемлемо», – передает «Интерфакс» слова заместителя госсекретаря США Стива Гольдстейна.

По его словам, на заседании Совбеза ООН США могут представить новые факты применения химоружия в Сирии.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров заявлял, что нарастающая в Ираке и Сирии угроза химического терроризма вызывает серьезную обеспокоенность. До этого сообщалось, что США назвали аргументы России по химатакам в Сирии непрофессиональными.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России пытается донести до США мысль о глобальной и действительно страшной угрозе.