Лавров: Террористы получили технологии синтеза химоружия

Нарастающая в Ираке и Сирии угроза химического терроризма вызывает серьезную обеспокоенность, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном вопросам нераспространения оружия массового уничтожения.

«Серьезную обеспокоенность вызывает нарастающая угроза «химического» терроризма в ближневосточном регионе, в частности на территории Ирака и Сирии», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

По словам главы российского МИД, террористы «не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологиями и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ, наладили разветвленные каналы доступа к их прекурсорам».

Ранее сообщалось, что США назвали аргументы России по химатакам в Сирии непрофессиональными. В ноябре Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в котором указал, в частности, на недопустимость политизации деятельности механизма ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии.

Сообщалось также, что замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что совместный механизм ОЗХО-ООН по расследованию химических атак в Сирии в своем докладе преднамеренно передергивает факты.