Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?5 комментариев
Эксперт рассказал о формировании зависимости россиян от западных инфоплощадок
Эксперт рассказал о многолетнем влиянии западных IT-компаний на россиян через СМИ и соцсети
Россиян целенаправленно приучали к западным информационным ресурсам, формируя зависимости и влияя на восприятие через медиа-сервисы, в интервью для проекта «ЮНКОР» рассказал автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» (ТВ-3), заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич.
Он подчеркнул, что определенные группы ньюсмейкеров, лидеров мнений, финансируемые западными спецслужбами, внушали обществу необходимость использования исключительно западных цифровых технологий и сервисов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Малькевич отметил, что анонимные платформы и каналы также играли важную роль в формировании общественного мнения, диктуя людям, какие суждения считать правильными. По его словам, алгоритмы рекомендаций на платформах, таких как YouTube, незаметно предлагали контент, способствующий формированию определенных убеждений. Малькевич также подчеркнул, что «Википедия» активно корректировала статьи, связанные с Россией, что подтверждается участием украинских модераторов.
Эксперт выделил важность развития отечественных онлайн-платформ как противовес западному влиянию. Он указал на такие проекты, как «ВКонтакте», RUTUBE и альтернативы «Википедии» – «Рувики» и «Руниверсалис». По его мнению, формирование собственной независимой информационной инфраструктуры поможет противостоять деструктивному внешнему воздействию.
Малькевич подчеркнул необходимость обучения граждан цифровой грамотности, особенно детей и пожилых людей, для укрепления информационной безопасности. Он отметил, что Россия уже добилась значительного прогресса в противодействии дезинформации, особенно в последние годы, когда происходили важные политические события, такие как пандемия и референдумы.