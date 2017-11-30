FT: Россия принуждает ЕС заплатить на восстановление Сирии

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов призвал Брюссель не просто оказывать Сирии гуманитарную помощь, но и внести «более существенный» вклад в урегулирование ситуации в стране.

«ЕС хочет для начала увидеть политический переход, однако в это время страдают люди. Поэтому мы полагаем, что настало время выйти за рамки гуманитарной помощи к чему-то более существенному», – заявил Чижов в комментарии Financial Times.

Дипломат выразил надежду, что Брюссель предоставит средства для восстановления Сирии, в противном случае, по словам Чижова, ЕС «будет нести ответственность» за свой отказ от помощи.

«Мы будем координировать усилия с другими возможными игроками. Гипотетически, иранцы могут сказать: «Мы жертвуем определенную сумму для восстановления, а что скажет Британия? Что скажет ЕС?» – отметил Чижов.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности, посвященных ситуации в сирийской Ракке, также выразил мнение, что участники международной коалиции по борьбе с «Исламским государством*» должны заняться восстановлением этого города.