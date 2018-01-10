Небензя рассказал о задачах международной коалиции в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности, посвященных ситуации в сирийской Ракке, выразил мнение, что участники международной коалиции по борьбе с «Исламским государством*» должны заняться восстановлением этого города.

«Думаю, что те, кто боролись там с ИГИЛ*, должны также принять на себя ответственность за восстановление города. Но на данный момент процесс идет очень медленно. И мы об этом заявили», – сказал Небензя, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов, выступивший с докладом СБ ООН по ситуации, не дал «полной оценки ситуации в Ракке». «Но мы понимаем причины этого и призываем УКГВ провести такую оценку», – добавил Небензя.

По его словам, «гуманитарная ситуация в Ракке ужасная, … весь город заминирован, полон трупов убитых людей», но «все делают вид, что там ничего не происходит».

Ракка до ее освобождения поддерживаемыми коалицией силами была «административным центром» захваченных ИГ* территорий в Сирии. В декабре бойцы Сирийских демократических сил опубликовали видео, на котором видно, что боевики ИГ уезжают из Ракки.

Позже в окрестностях Ракки были обнаружены два крупных захоронения жертв массовых расправ боевиков террористической группировки «Исламское государство*».