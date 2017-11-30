Сирийские военные показали видео выезда террористов ИГ из Ракки

Бойцы Сирийских демократических сил показали видео, на котором видно, что боевики ИГ* уезжают из Ракки.

Как рассказали сирийские военные, около 3 тыс. террористов уехали из Ракки в Дейр эз-Зор, передает RT. В ноябре телеканал «Би-би-си» сообщал, что террористы покидают Ракку с разрешения сил коалиции, возглавляемой США.

Напомним, ранее Сирия пожаловалась в ООН на совместные действия США и ИГ*, а сирийские СМИ сообщили, что Американские вертолеты вывезли из провинции Дейр-эз-Зор лидеров ИГ.