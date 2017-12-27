Сирия пожаловалась в ООН на совместные действия США и ИГ

Коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ* и координирует с ней свои действия в Сирии, говорится в письме временного поверенного в делах постоянного представительства Сирии при ООН Мунзера Мунзера генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности.

По данным сирийских властей, коалиция ведет себя «подозрительно и опасно», так как поддерживает терроризм, устраивает нападения на сирийцев и уничтожает потенциал их страны. По утверждению представителей Сирии, суть намерений коалиции подтверждают недавние события, многочисленные доклады, данные аэрофотосъемки и свидетельские показания.

«Все они доказывают, что коалиция и связанные с ней формирования заключают на местах сделки с террористической организацией ИГ* и координируют с ней свои действия с тем, чтобы обеспечить для ее боевиков возможность нападать на Сирийскую арабскую армию и ее союзников и помочь этим террористам перебраться в другие районы», – передает ТАСС текст письма.

В документе подробно разбирается инцидент 13 декабря, когда альянс во главе с США нанес удар по жилым домам в деревне Джурди-эш-Шарки (провинция Дейр-эз-Зор), в результате которого, по данным властей республики, были убиты 23 мирных жителя.

По словам Мунзера, бомбардировками коалиция изображает борьбу против ИГ, а на самом деле защищает террористов и перевозит их в безопасные районы.

«Данный шаг был предпринят после провала отчаянных попыток, которые указанная коалиция и связанные с ней марионеточные формирования предприняли с целью не допустить победы Сирийской арабской армии и ее союзников над ИГ», – заявил дипломат.

Он выразил мнение, что страны-члены коалиции, которые не желают отмежеваться от преступлений, совершаемых другими членами альянса, являются их соучастниками, и констатировал, что СБ ООН «до сих пор не предпринял никаких шагов» для предотвращения подобных нападений на Сирию и ее мирных жителей.

В конце письма дипломат назвал ложными утверждения властей США и их союзников о своих успехах в борьбе с ИГ.

«В реальности же дело обстоит ровно наоборот. Именно Сирийская арабская армия со своими союзниками и дружественными силами разгромила ИГ и другие террористические группировки», – написал Мунзер.

Напомним, ранее отмечалось, что США готовят террористов «Исламского государства*» на своей сирийской военной базе Эт-Танф на юге Сирии.

Сообщалось также, что американская база в Эт-Танфе оказалась заблокирована сирийскими войсками.