Генштаб назвал «невразумительными» ответы США по базе в Ат-Танфе в Сирии

Ответы Вашингтона на вопросы о местонахождении их базы в Ат-Танфе на юге Сирии невразумительны, присутствие американских военных в этом районе противоречит здравому смыслу, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

«Мы говорим: местонахождение этой американской базы противоречит здравому смыслу. Сейчас – тем более: территория Сирии освобождена от всех бандформирований ИГИЛ*, никого там не осталось, какой-либо угрозы с территории Сирии вам нет. Что там находится? С какой целью? Пока ответы невразумительные. А ведь там могут появиться новые террористические группы», – сказал Герасимов.

Он также заявил, что сирийские правительственные войска полностью блокировали американскую базу в Ат-Танфе на юге арабской республики. «В Ат-Танфе вся территория блокирована сирийскими войсками по периметру этой 55-километровой зоны», – сказал Герасимов в интервью «Комсомольской правде».

При этом, заметил он, несколько месяцев с этой территории выдвигаются боевики. По его словам, когда контроль был послабее, из района Ат-Танфа выходило даже порядка 350 боевиков.

Герасимов отметил, что была угроза захвата сирийского города Карьятейна, но Россия вовремя приняла меры, и эти силы были разгромлены.

Генерал также рассказал, что США готовят террористов «Исламского государства*» на своей сирийской военной базе Ат-Танф на юге Сирии.

В гарнизоне Ат-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии. Кроме того, возглавляемая США международная коалиция оказывает поддержку «Сирийским демократическим силам» (СДС) в провинциях Ракка, Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что зона, созданная США в Ат-Танфе, абсолютно не нужна.