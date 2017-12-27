В Минобороны рассказали, кто обучал главарей террористов в Сирии

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов рассказал о том, кто находился во главе формирований террористической группировки «Исламское государство*».

«Во главе этих бандформирований находились командиры, специально обученные инструкторами из целого ряда стран Ближнего Востока и западных стран. Были и бывшие офицеры иракской армии», – рассказал Герасимов в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что, отслеживая ситуацию в Сирии с самого начала войны, Генштаб обратил внимание на то, что бандформирования помимо террористических действий применяют и тактические приемы.

Герасимов сказал, что США готовят террористов «Исламского государства*» на своей сирийской военной базе Эт-Танф на юге Сирии. «По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», – сказал генерал.

Кроме этого, боевики есть в лагере Шаддади на северо-востоке страны, где также имеется база США, отметил Герасимов. По его словам, эти боевики – фактически ИГ*, но после проведенной с ними работы они «перекрашиваются» и берут другие названия, например, «Новая сирийская армия».

По его словам, боевики захватили за период, пока велись боевые действия, большое количество вооружения и техники иракской и сирийской армий. Герасимов отметил, что одних только танков и бронемашин у них на вооружении было до 1,5 тыс. единиц, а кроме этого еще 1,2 тыс. орудий и минометов. «Это фактически была регулярная армия», – сказал он.

Герасимов также сказал, что возглавляемая США международная коалиция «не ставила задачи в то время, да и сейчас, по окончательному разгрому ИГИЛ*». Он пояснил, что «количество ударов международной коалиции все это время составляло 8-10 в день». «Наша авиация довольно незначительными силами наносила 60-70 ударов ежедневно по боевикам, по инфраструктуре, по их базам. А в периоды наивысшего напряжения – порядка 120-140 ударов в сутки», – заметил он, подчеркнув, что только так можно было «сломать хребет международному терроризму» в Сирии. По словам Герасимова, основной целью американской коалиции было свержение президента САР Башара Асада, а не борьба с ИГ.

Он отметил, что российской армии в Сирии противостояло порядка 70 тыс. боевиков группировки «Исламское государство», из которых около 60 тыс. удалось уничтожить, в том числе 2,8 тысячи – выходцев из Российской Федерации.

Ранее спецпосланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев отмечал попытки дестабилизировать ситуацию в Сирии после начала процесса вывода основной части Воздушно-космических сил (ВКС).