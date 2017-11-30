Сирийские СМИ: Американские вертолеты вывезли из провинции Дейр-эз-Зор лидеров ИГ

Вертолеты США вывезли лидеров террористической организации «Исламское государство*» из Дейр-эз-Зора в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщают источники.

В ночь на 28 декабря американские вертолеты вылетели из северных районов провинции Дейр-эз-Зор, пролетели над лагерем Эс-Сад на низкой высоте. Техника приземлилась неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке, сообщает SANA со ссылкой на источники.

Отмечается, что пассажирами вертолетов являлись лидеры ИГ*, которые бежали к боевикам повстанческой организации «Сирийские демократические силы», поддерживаемой США.

Напомним, в ноябре сообщалось, что вертолеты США вывезли из сирийского Маядина иностранных лидеров ИГ за две недели до начала операции правительственной армии по освобождению города.