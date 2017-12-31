В Ракке нашли крупные захоронения жертв террористов

В окрестностях сирийской Ракки обнаружены два крупных захоронения жертв массовых расправ боевиков террористической группировки «Исламское государство*», передает сирийское агентство SANA.

Сирийский полевой командир сообщил, что в одной из траншей нашли 115 тел жертв расправ боевиков, передает РИА «Новости».

Сейчас тела погибших доставлены в военный госпиталь, предстоит их опознать. Сообщается, что среди жертв – «десятки военных и гражданские».

На месте второго захоронения в настоящее время проводят раскопки.

Накануне бойцы Сирийских демократических сил опубликовали видео, на котором видно, что боевики ИГ* уезжают из Ракки.