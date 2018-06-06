Курдские формирования оставили сирийский Манбидж

Курды из «Сил народной самообороны» полностью вывели своих бойцов из сирийского города Манбидж (70 км от Алеппо), говорится в коммюнике командования СНС.

В коммюнике говорится, что по соглашению с «Военным советом Манбиджа» члены СНС, занимавшиеся подготовкой местных ополченцев, полностью покинули город, передает ТАСС со ссылкой на Firat.

По данным агентства, курды освободили Манбидж от банд террористов из группировки «Исламское государство*» и помогли местным жителям создать собственную вооруженную милицию.

В СНС отметили, что ополченцы «способны теперь самостоятельно поддерживать безопасность в городе, и необходимости в присутствии курдских военных советников больше нет».



В начале апреля США решили создать в районе сирийского Манбиджа две военные базы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже несколько раз заявлял, что Турция не только завершит военную операцию в сирийском Идлибе, но и «освободит от террористов» контролируемые СДС районы Африн и Манбидж.

Напомним, власти США и Турции одобрили дорожную карту по сирийскому Манбиджу.