США и Турция одобрили дорожную карту по Манбиджу

Власти США и Турции одобрили дорожную карту по сирийскому Манбиджу, говорится в совместном заявлении стран.

Об этом сообщает ТАСС.

Анкара объявила о договоренностях с Вашингтоном по сирийскому Манбиджу в конце мая.

Сирийский Манбидж на протяжении нескольких лет является предметом спора между Анкарой и Вашингтоном.

Напомним, в начале апреля США решили создать в районе сирийского Манбиджа две военные базы.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже несколько раз заявлял, что Турция не только завершит военную операцию в сирийском Идлибе, но и «освободит от террористов» контролируемые СДС районы Африн и Манбидж.