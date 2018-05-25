Анкара объявила о договоренностях с Вашингтоном по сирийскому Манбиджу

Представители Турции и США провели в Анкаре переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии и согласовали основные пункты дорожной карты по сотрудничеству в сфере обеспечения безопасности в сирийском городе Манбидж, говорится в заявлении турецкого МИД.

«Планируется, что министр иностранных дел Турции [Мевлют] Чавушоглу и госсекретарь США [Майкл] Помпео встретятся 4 июня для обсуждения рекомендаций рабочей группы», – передает ТАСС заявление МИД Турции.

Отметим, сирийский Манбидж на протяжении нескольких лет является предметом спора между Анкарой и Вашингтоном.

Напомним, в начале апреля США решили создать в районе сирийского Манбиджа две военные базы.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже несколько раз заявлял, что Турция не только завершит военную операцию в сирийском Идлибе, но и «освободит от террористов» контролируемые СДС районы Африн и Манбидж.