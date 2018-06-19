Сирия выступила против присутствия войск США и Турции в Манбидже

Дамаск выступает категорически против присутствия американских и турецких военных у города Манбидж, говорится в заявлении МИД САР.

«Сирия выражает решительный протест и категорическое несогласие с присутствием турецких и американских сил в окрестностях города Манбидж. Что является продолжением турецкой и американской агрессии против суверенитета Сирии, против единства и мира на территории Сирийской арабской республики», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

МИД Сирии заявил, что ситуацию в Мабидже является вопиющим нарушением резолюций ООН, и потребовал осудить действия обеих стран.

В понедельник сообщалось, что турецкие войска вошли в Манбидж в рамках договоренностей с США.

В начале апреля США решили создать в районе сирийского Манбиджа две военные базы.