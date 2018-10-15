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25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
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Почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России

Одна из самых громких интервенций в истории американской армии закончилась бесславноФото: Ron Sachs/DPA/ТАСС
Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии, который займет от двух до трех месяцев. Этот указ уже назвали «историческим», а также «признанием провала США» в САР. Да, для Вашингтона это оформление поражения. Но, к сожалению, его поражение еще не победа России. Указ Трампа для нас скорее плохая новость, и вот почему.  Подробности...
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Депутат-сталинист похитил носки генералиссимуса

Похороны Сталина до сих пор остаются предметом политических спекуляцийФото: Александр Неменов/фотохроника ТАСС
«Либералы ненавидят Сталина за то, что он лег в могилу в штопаных носках». Эта фраза молодого регионального депутата подействовала на ряд общественников, словно красная тряпка на быка. Депутата требуют отстранить от должности за восхваление сталинизма. Избранника народа действительно стоило бы наказать за эту фразу – но вовсе не из-за его восхищения Сталиным. Подробности...
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Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр стал одной из самых громких фигур в сюжете вокруг публикации карточек КГБФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Под Рождество Латвия нашла себе развлечение. Страна смакует опубликованные «архивы КГБ», точнее, «карточки агентуры». Публика обнаружила, что агентурой КГБ являлась едва ли не вся латвийская элита советского времени, многие представители которой входят в элиту и до сих пор. Кто именно попал в эти списки – и насколько обоснованно? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...

Даешь СССР-2.0! Простите – нет

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Нынешний неосоветский культ состоит из самых отвратительных обрезков советской эпохи. Такое ощущение, что все то, чем мы побрезговали тогда, теперь с аппетитом доедают неокоммунисты. Подробности...
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Уличный доллар уходит в прошлое

Наталья Осс, журналист, писатель
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          Почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России

          Одна из самых громких интервенций в истории американской армии закончилась бесславно   25 декабря 2018, 08:18
          Фото: Ron Sachs/DPA/ТАСС
          Текст: Дмитрий Бавырин

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          Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии, который займет от двух до трех месяцев. Этот указ уже назвали «историческим», а также «признанием провала США» в САР. Да, для Вашингтона это оформление поражения. Но, к сожалению, его поражение еще не победа России. Указ Трампа для нас скорее плохая новость, и вот почему.

          Вывод американских штыков из Сирии – это хорошая новость для Дональда Трампа. Наконец-то он начал проводить ту политику, какую планировал и которую обещал части своих избирателей-изоляционистов, искренне не понимавших, зачем нужно военное присутствие США в Сирии и почему на это нужно тратить деньги (впрочем, судя по соцопросам, этого не понимали не только изоляционисты, но и подавляющее большинство американцев). Ради демонстративного «шага назад» Трамп не побоялся поссориться с чрезвычайно уважаемым в стране генералом Джеймсом Мэттисом, ушедшим в отставку сразу после того, как президент озвучил свое решение по контингенту в САР.

          Вывод американских штыков из Сирии – это хорошая новость для самой Сирии, где (как и в Москве) еженедельно подчеркивали: военных из США в страну никто не приглашал, они находятся на ее территории незаконно, пытаясь поспособствовать свержению вполне законного правительства. Правда, прекращение американских авиаударов, от которых особенно страдает местное населения, – это перспектива не настоящего, а будущего. Пока что речь идет только о том, что в двух-трехмесячный срок САР покинут две тысячи американских солдат. Но американская авиация останется на тех же базах за пределами Сирии, где располагалась ранее, и готова будет подключиться к конфликту в любой момент.

          Вывод американских штыков из Сирии – это хорошая новость для тех, кто хотел бы публичного унижения Вашингтона. Сейчас американские генералы пытаются состроить «хорошую мину», однако еще полтора–два года назад было понятно, что своих целей в САР Пентагон не достиг и достигнуть не сможет. Ставка на «умеренную оппозицию» оказалась провальной ввиду разгрома этой оппозиции, а ЦРУ, оперативники которого вербовали отдельные группы на местах, предали, кажется, уже все, у кого для этого имелся малейший резон. После окончания «гонки вдоль Евфрата» присутствие американцев в стране представляло собой позиционное стояние, которое было невозможно развить в нечто большее вне открытого военного конфликта с Россией, тогда как привычная прокси-война никаких бонусов «на земле» уже не приносила.

          Однако заявления, что вывод американских штыков из Сирии – это хорошая новость для России, к сожалению, слишком оптимистичны.

          Даже несмотря на то, что в рамках публичных выступлений наши военные и дипломаты именно к этому и призывали Вашингтон.

          Дело, прежде всего, в том, что американские солдаты уходят, но США остаются – они как участвовали в прокси-войне чужими руками (интриги, финансирование, поставки оружия), так и продолжат участвовать. Возле Донбасса американцев вообще нет, но их деструктивная и существенная роль в украинском конфликте очевидна.

          По-прежнему продолжит функционировать коалиция, в российских СМИ обычно именуемая «проамериканской». Никуда не делись французы, начавшие заваривать сирийскую кашу задолго до деятельного подключения Вашингтона. Все там же расположены Саудовская Аравия с сателлитами типа ОАЭ – один из главных моторов процесса передела влияния в Сирии. Только за последний месяц пришли сообщения, согласно которым саудиты выделят на продолжение своей сирийской политики 100 млн долларов, еще 50 дадут ОАЭ, столько же – французы.

          При этом развитие ситуации в регионе станет еще более непредсказуемым сиречь взрывоопасным. Очевидно, что еще более агрессивную политику начнут проводить Израиль и, что еще важнее, Турция. Кстати, накануне подписания указа о выводе войск Трамп провел длительные телефонные переговоры именно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

          Главные разногласия между американцами и турками в регионе – курды (Башара Асада одинаково ненавидят обе стороны, но сейчас Анкара старается об этом публично не заявлять). Если для США курды – основной союзник и партнер, то для турок что-то среднее между шайтаном и ифритом. Сами же курды играют исключительно за себя самих, и не исключено, что после ухода американцев станут гораздо более сговорчивыми на предмет союза с Асадом, что им предлагалось неоднократно. Это хорошо.

          Плохо то, что американцы уравновешивали присутствие Турции, проще говоря, янычары были вынуждены постоянно на них оглядываться, а теперь у Эрдогана расширился простор для деструктивного творчества. Был нарушен хрупкий баланс, и слишком многое отныне зависит от того, насколько Москва способна сдерживать турецкие амбиции, основная суть которых – закрепить значительную часть Сирии в качестве зоны своего абсолютного влияния.

          От Москвы же зависит и то, удастся ли держать в узде по-прежнему сохраняющиеся в Сирии очаги терроризма. Нужно понимать, что в провинции Идлиб, куда съезжались группировки всех мастей, выдавленные из других регионов Сирии, еще, что называется, «конь не валялся». Однако перекинуть ответственность за возможную дестабилизацию на США уже не получится. В лучшем случае получится перекинуть на Турцию, благо Идлиб – это ее зона ответственности, но оппонирование на международной арене Анкаре и Вашингтону – это принципиально разные жанры. В глобальном измерении вес этих игроков несопоставим, при этом с Турцией нам просто необходимо сохранять хорошие отношения, что несколько сужает поле для маневра.

          И последнее. Пока американцы присутствовали в Сирии людно и оружно, мы имели предмет для торга. На протяжении довольно долгого времени координация по САР была чуть ли не единственным каналом взаимодействия между РФ и США, подчас взаимодействия продуктивного. Как бы ни хотели американцы подвергнуть нас тотальной изоляции со своей стороны, обрубить эту линию контактов с Москвой они не могли, слишком высока цена вопроса – риск полномасштабной войны (которую любят называть Третьей мировой). 

          Согласно конспирологической, но весьма распространенной точке зрения, возможность торга с Вашингтоном стала одной из главных причин ввода в САР российского контингента войск. Зацикливаться на конспирологии, разумеется, не нужно, как и не нужно придавать этому аспекту повышенного значения. Однако вряд ли подобный мотив возможно исключить полностью. Мы уступим здесь, а вы уступите там (например, в Донбассе) – это вполне рабочий метод, когда речь идет о действительно масштабном противостоянии сверхдержав.

          Как бы там ни было, теперь это окно возможностей захлопнулось – американцы выходят из игры и далее за общим сирийским столом сидеть не планируют. Оно и понятно: больше они не рассчитывают на победу в САР, теперь их интерес – сохранить (по возможности) остатки влияния «на земле», но в то же время распалять конфликт и вкладываться в его обострение. Раз уж ты не можешь стать победителем и вынужден уйти, сделай так, чтобы мясорубка продолжалась – и максимально ослабила твоего соперника.

          Торговаться теперь придется не с США, а с Турцией, которой на других направлениях (в том же Донбассе) предложить нам нечего, а в качестве посредника между нами и американцами турки очевидно не подходят. Израильтяне, например, подходят, но не факт, что из этого может получиться хоть что-то дельное – слишком уж многого они хотят, а возможности России влиять на Иран так, чтобы реализовать даже половину израильских «хотелок», ограничены.

          В сухом остатке мы получаем регион, политическое урегулирование конфликта в котором уже начато, однако достижение действительно крепкого мира – дело далекого будущего. Американцы больше не будут мешаться у нас «прямо под ногами», но усилят свое давление извне, навязывая «войну на истощение» и явно желая того, чтобы Россия покрепче увязла в сирийском песке. При этом политическая карта отнюдь не упростилась, наоборот, в очередной уже раз будет запущен процесс передела сфер влияния, результаты которого непредсказуемы ровно настолько, насколько непредсказуемы турки и саудиты.

          В то же время Москве предстоит решить, где еще понабрать козырей – возможностей для нападений и уступок, поскольку в глобальном смысле противостояние с США продолжается. В случае Сирии нам теперь практически нечего предложить американцам, потому как сами американцы ничего конкретного от нас не хотят. Кроме, разумеется, того, чтобы мы проиграли вслед за ними.


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