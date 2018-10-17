Зачем США отправили дронов в атаку на Хмеймим

Минобороны обвинило США в проведении самой массированной атаки беспилотниками на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Нападение произошло еще в январе. Часть беспилотников россиянам удалось перехватить, а другую – уничтожить. С какой целью США могли организовать эту атаку?

В четверг замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин сообщил о том, что американцы с помощью своего самолета-разведчика США «Посейдон-8» управляли атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим беспилотниками. «Тринадцать дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик «Посейдон-8» барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», – сообщил он.

По его словам, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, то перешли в режим ручного управления. «Так вот, ручное управление осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой «Посейдон-8». Он взял на себя ручное управление», – отметил Фомин.

Он пояснил, что дроны могут работать как в автономном режиме, так и в ручном, если идет радиоэлектронное подавление. По его словам, наткнувшись на завесу радиоэлектронной борьбы, беспилотники отступили для получения новых команд. «Ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать, и далее они были уничтожены. Вот это тоже нужно прекратить», – подытожил Фомин.

Беспилотники в последние месяцы стали чаще атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. А началось все в январе 2018 года. За это время было совершено несколько десятков атак. Одна из самых крупных попыток, о которой и рассказал Фомин, произошла в ночь на 6 января. Тогда военнослужащим удалось сорвать атаку 13 ударных беспилотников, направленных на Хмеймим и Тартус: семь из них были уничтожены, а еще шесть – перехвачены специалистами подразделения радиоэлектронной борьбы.

Последний раз атаке с помощью дронов российская авиабаза Хмеймим подверглась в начале августа. Запущенный с «подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории» беспилотник был уничтожен огнем из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» после обнаружения средствами контроля воздушного пространства авиабазы.

В конце августа в российской армии появились мобильные группы по борьбе с дронами «в целях внедрения опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии». Первые учения прошли 30 августа на аэродроме Мариновка в Волгоградской области. Во время учений подразделения, куда также входят специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, отработали уничтожение и принудительную посадку беспилотников противника. В ходе учений использовались современные комплексы «Житель» и малоразмерные станции «Лесочек».

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Многие эксперты уверены, что беспилотники действительно могли управляться американцами и происходящее указывает на серьезный отрыв Пентагона в развитии технологий создания беспилотников, а также в умении управлять дронами при противодействии средств радиоэлектронной борьбы.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил уверенность, что данные Минобороны соответствуют действительности и теперь Пентагону придется ответить на столь серьезные обвинения.

Эксперт пояснил, что узнать о том, кто управлял дронами, российские военные могли при помощи каналов разведки, агентурных и технических средств. «Главная цель американцев заключалась в том, чтобы путем такого массированного налета заставить перейти все средства охраны базы, включая комплексы ПВО, в боевой режим и провести масштабную электронную разведку, спровоцировав Россию на боевые режимы использования», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

Произошедшее напомнило эксперту о ситуации с южнокорейским «Боингом», который вторгся в российское пространство в 1983 году и был сбит. «Его вторжение в воздушное пространство СССР было синхронизировано с присутствием двух американских спутников радиотехнической разведки, которые снимали параметры российской ПВО на Дальнем Востоке и которая была переведена вторжением в боевой режим. Очевидно, и здесь была такая мини-операция», – считает он.

По словам Коротченко, благодаря налету дронов американцы могли протестировать российские возможности противодействия подобного вида угрозам, а также постараться нанести не только военный, но и политический ущерб Москве. «Неспособность отбить такую атаку была бы интерпретирована как слабость российских вооруженных сил и ударила бы по нашему имиджу в Сирии», – предположил Коротченко.

Он также пояснил, почему действие средств радиоподавления может быть неэффективным в противостоянии налету дронов. «Если программа зашита в чип беспилотника, то он не нуждается в получении внешнего указания по маршруту полета. Ему нет необходимости использовать средства спутниковой навигации», – подытожил Игорь Коротченко.

«Потенциально управление беспилотными летательными аппаратами с борта пилотируемых, разумеется, возможно и уже реализовано на практике. Обнаружить радиообмен между БПЛА и самолетом «Посейдон» было возможно при помощи систем радиоэлектронной разведки», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Он предположил, что «подобные вещи как-то протоколируются нашими военными, однако не уверен, что это возможно предъявить в рамках претензий американской стороне». «Если допустить, что в рамках данной атаки группы БПЛА на базу Хмеймим были как-то задействованы американские вооруженные силы, то можно предположить, что они могли преследовать ряд интересов. В частности, подобная акция позволяла наглядно оценить работоспособность и эффективность действий российских систем ПВО и РЭБ, в том числе выявив слабые стороны в защите базы», – считает Федутинов.

В то же время эксперт указал, что системы РЭБ способны подавлять как сигналы спутниковых систем навигации, так и системы связи между БПЛА и пунктом управления», поэтому «в заявлении Минобороны может быть какая-то ошибка касательно управления дронами в ручном режиме».

В то же время замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин выразил сомнения по поводу возможности Минобороны «что-то предъявить американцам».

«Можно предположить, что самолет-разведчик что-то делал, так как летал рядом. Перехватить сигнал, в принципе, можно, но вот расшифровать его – вряд ли»,

– заявил Храмчихин газете ВЗГЛЯД.

Если же американцы действительно провели такую атаку, то это тревожный сигнал для нашего Минобороны, уверен эксперт. «Ну а если им удалось нанести какой-то ущерб – для них это вообще замечательно. И если система радиоподавления не помешала управлять беспилотниками в ручном режиме, значит, система управления оказалась лучше системы подавления», – подытожил Храмчихин.