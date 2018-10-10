Заменит ли Трамп «бешеного пса» на «ручного»

В США уже давно ходят слухи о противоречиях между Дональдом Трампом и Джеймсом Мэттисом и о близкой отставке главы Пентагона. Слухи постоянно категорически опровергали. И вот в минувшее воскресенье Трамп вдруг не исключил, что Мэттис может уйти. При этом президент почему-то назвал главу Пентагона демократом. Что все это значит и стоит ли действительно ждать смены главы могущественного оборонного ведомства?

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью американскому телеканалу CBS. По словам Трампа, Мэттис является «в каком-то смысле демократом», то есть, человеком из оппозиционной партии.

«Мэттис – хороший человек. В какой-то момент все уходят. Это Вашингтон», – добавил Трамп, при этом отметив, что у них отличные отношения, и они недавно обедали вместе.

«Дело в том, что в Америке нет такого чёткого разделения на республиканцев и демократов, нет партийных билетов, но всё же понятно, что Трамп относит Мэттиса к демпартии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог, американист Борис Межуев. Дело в том, что, по его словам, раньше Мэттис голосовал за демократов. Эксперт отметил, что странно пенять за это главе Пентагона, ведь - подчеркнул он - даже дочь Трампа являлась избирателем Демпартии.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в свою очередь отметил, что Мэттис пользуется очень большим уважением не только в республиканской, но и в демократической партии. «Я общался с некоторыми политиками, и они говорили, что есть там (в администарции - ред.) один человек, на которого вся надежда, который не допустит крупных ошибок и неоправданных решений, и этот человек – Мэттис. Возможно, это уважение тоже воспринимается кем-то в Белом Доме слегка болезненно», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

Межуев также уверен, что Трампа, человека психологически не очень устойчивого, раздражала кампания поддержки Мэттиса в близкой к демократам прессе. «Они писали, что он самый хороший министр обороны, его выделяли как самую умную фигуру в команде Трампа. Кроме того, сразу после прихода Мэттиса Маккейн говорил, что души не чает в этом человеке. Да и в целом любому президенту было бы неприятно иметь помощника, которого любят больше, чем его самого», – напомнил он.

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Мэттис – американский четырехзвездный генерал, экс-глава межвидового командования вооружённых сил США, а также бывший верховный командующий объединёнными вооруженными силами НАТО по трансформации. Служил в морской пехоте, принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке, получил прозвище «бешеный пёс». Министром обороны стал 20 января 2017 года, причем сенат утвердил его кандидатуру 98 голосами против одного.

Отметим, что слухи об отставке Мэттиса муссируются в прессе не первый месяц. Так, The Washington Post в сентябре сообщала, что Белый дом ищет замену Мэттису, который должен был уйти со своего поста из-за разногласий с Трампом по целому ряду вопросов.

Нечто похожее сообщала и The New York Times. По мнению издания, Трамп и Мэттис разошлись во взглядах на НАТО, на совместные учения с Южной Кореей, на выход США из сделки с Ираном и другим вопросам, однако сам Мэттис не раз опровергал эти слухи.

«Если об отставке уже заговорили, то вероятность ее повышается. Опровержения я не слышал, из чего можно заключить, что дело идет к этому, но зная импульсивный характер президента ничего гарантировать нельзя, они могут поговорить, обо всем договориться и продолжить вместе работать», – полагает Кортунов.

«Трамп не скрывает, что хочет его убрать», – подчеркнул Межуев. По его мнению,

отставка последует после промежуточных выборов, поскольку убрать популярную фигуру – «не очень положительный фактор» для избирательной кампании республиканцев.

«Самое главное, что разделяет президента и министра обороны – это большая осторожность Мэттиса в отношении Сирии, Ирана и России. Мэттис разделяет приоритеты Трампа, он представляет ястребиный лагерь американской военщины. Но он осторожный ястреб. Как человек неглупый, как военный, реально принимавший участие в боевых действиях, Мэттис понимает, что гражданские люди могут ввергать военных в разные глупые ситуации», – подчеркнул Борис Межуев. «Такое уже было в Ираке, когда компания неоконсерваторов вовлекла США в войну, а расхлёбывать всё это пришлось Мэттису и другим», – подчеркнул Межуев.

Известно, что Мэттис был противником расторжения иранской сделки, кстати, как и Макмастер, напомнил эксперт. «И хотя нельзя сказать, что Мэттис прямо высказывался по этому поводу, но он был в администрации в компании с Максмастером и Тиллерсоном, которую называли «взрослые». Они хотели преемственности с администрацией Обамы, и видели в иранской сделке проявление этой преемственности», – пояснил Межуев.

Сейчас же он представляет собой чуждый элемент в команде Трампа, где первую скрипку играет Болтон, указал собеседник. «Главная задача этой команды – уничтожение Ирана любой ценой, смена режима с гражданской войной. И Мэттис к таким планам относится крайне осторожно», – добавил Межуев, добавив, что «болтонисты» очень хотят сменить главу Пентагона.

Кортунов также отметил, что, будучи военным, Мэттис поддерживает преемственность. А потому американские военные во многом продолжают делать то же, что делали при администрации Обамы, не смотря на то что Трамп совершенно по-другому выстраивает международные отношения. Например, с тем же Ираном. «Думаю, военные хотели бы продолжить курс Обамы и в отношении договора СНВ-3. Для Пентагона такой консерватизм и инерционность характерны. И если Трамп хочет что-то менять, то ему надо иметь под рукой людей, которые готовы будут эту инерционность поломать», – пояснил собеседник.

По словам Трампа, администрацию США в ближайшее время могут покинуть и другие сотрудники. «Да, другие люди уйдут, конечно», – сказал он. При этом отметил, что никакого «хаоса в Белом доме» не существует, а различные сообщения об этом являются выдумками и фейками американских СМИ.

«Я провожу изменения. Я имею на это право. У меня есть феноменальные люди в режиме ожидания, они придут в администрацию», – заключил Трамп.

Напомним, администрация Трампа произвела уже целую серию увольнений. Так, в конце года в отставку уйдет постпред США при ООН Никки Хейли, и газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, кто же может её заменить. Кроме того, в июле текущего года команду Трампа покинул еще один человек – руководитель Агентства США по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Помимо этого, свои посты вынуждены были оставить советник по нацбезопасности Майкл Финн, заменивший его Герберт Макмастер, а также госсекретарь Рекс Тиллерсон и экс-советник Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон.

Как подчеркнул Андрей Кортунов, для кадровой политики Трампа характерна замена людей независимых, самостоятельных на тех, кто в большей степени соответствуют духу и идеологии, которую он реализовывает:

«От первого состава администрации уже мало кого осталось, и Мэттис – последняя крупная фигура, которая пока еще сохранила свои позиции».

По мнению эксперта, чтобы облегчить Трампу руководство госдепом, на место Мэттиса придет «более ручная фигура», как это было в случае смены Тиллерсона на Помпео.

«Думаю, и здесь придет человек, который будет менее самостоятельным. Трамп любит назначать на руководящие посты генералов, поэтому я допускаю, что будет какой-нибудь отставной генерал, но не того уровня, с которым Трампу будет немножко проще»,– считает Кортунов.

Несмотря на то, что Мэттис – не русофил, его возможная отставка, по мнению Межуева, – «плохой фактор». «Это уход одной из рационально мыслящих фигур администрации Трампа. Мэттис – это человек, благодаря которому не был нанесён удар по российским войскам (в Сирии) в апреле 2018 года. Именно он настоял на том, чтобы договориться с русскими и не наносить удар без предварительного согласования», – резюмировал эксперт.