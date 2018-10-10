Кто заменит Никки Хейли в ООН

На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост?

Американские СМИ во вторник начали строить догадки, кто же может стать новым постпредом Соединенных Штатов при ООН. В качестве одного из кандидатов они назвали посла страны в Германии Ричарда Гренелла. Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что рассматривает пятерых претендентов, причем Гренелл в этот список не входит, однако он готов рассмотреть и его кандидатуру. При этом президент отметил, что среди потенциальных назначенцев фигурирует его бывший советник Дина Пауэлл, которой, по его словам, этот пост «понравится».

Более того, Трамп выразил уверенность, что его старшая дочь Иванка стала бы «невероятно хорошим» постпредом. Правда, затем он с сожалением отметил, что не может ее назначить, ведь тогда его обвинят в непотизме и кумовстве. Сама «первая дочь» в своем «Твиттере» уже заявила, что новым постпредом будет не она. «Для меня честь служить в Белом доме вместе со многими замечательными коллегами, и я знаю, что президент выдвинет сильную кандидатуру на замену для постпреда Хейли», – написала Иванка Трамп.

Напомним, во вторник СМИ неожиданно сообщили, что постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку. С главой Белого дома это уже согласовано, и теперь ей предстоит лишь доработать до конца текущего года. Хейли занимала этот пост с января 2017 года и была утверждена на него всего через четыре дня после того, как Трамп вступил на пост президента в 2017 году.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что отставка Хейли для многих наблюдателей стала полной неожиданностью. Она не только входила в самый узкий круг Трампа, но и «обладала очень высокой степенью автономности». Дробницкий не исключил, что ее уход может быть связан с трениями с нынешним госсекретарем США Майком Помпео, перед которым стоит задача «обеспечить управляемость Госдепартамента по вертикали». «И здесь, по всей видимости, могла возникнуть определенного рода напряженность между ней и Помпео», – предположил он.

Правда, сам Дробницкий больше склоняется к версии, что Хейли не рассчитала свои силы. «Она, конечно, очень ответственный работник, но все-таки является членом администрации, которая каждую минуту находится под страшнейшим огнем не просто критики, а очернения со стороны прессы и оппозиции. Это очень сложно, не все выдерживают. Говорят про Трампа, что он тефлоновый и с него все как с гуся вода. Но не все такие», – подчеркнул эксперт. Кроме того, по его словам, уже месяц в Вашингтоне ходят спекуляции о том, что если Хейли уйдет, то только на повышение, намекая на какой-то приготовленный ей пост, а Трамп продолжает говорить о ней как об очень особенной личности, как о своем друге. Сама Хейли в ходе пресс-конференции в Белом доме заявила, что уходит в отставку не по личным причинам.

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В то же время замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов утверждает, что Хейли изначально не входила в команду Трампа и была его критиком. «Ее назначение было сделано по необходимости, чтобы в меньшей степени антагонизировать американский традиционный истеблишмент и найти с ним точки соприкосновения. Это было в тот момент, когда внешнеполитическая команда Трампа не состояла из его единомышленников. Вместе с Гербертом Макмастером и Рексом Тиллерсоном она органично вписывалась как представитель традиционных республиканцев. Майк Помпео и Джон Болтон – это люди, гораздо более близкие Трампу, и на их фоне Хейли уже является аутсайдером», – отметил эксперт.

«Кроме того, Хейли является политическим тяжеловесом, она бывший губернатор штата Южная Каролина и еще до своего назначения рассматривалась как восходящая звезда на политическом олимпе Республиканской партии. Таким образом, она составляла естественную конкуренцию Помпео и Болтону и ограничивала их власть. Поэтому мне представляется, что данная отставка связана со стремлением Болтона и Помпео усилить свои позиции, монополизировать окончательно свою власть во внешнеполитическом аппарате администрации Трампа», – подчеркнул Суслов.

Более того, собеседник указал, что в последнее время Хейли осуществляла крайне публичную деятельность, давала огромное количество интервью и привлекала к себе огромное внимание, становилась, по сути, политическим соперником Дональда Трампа. По словам Суслова, за период ее работы в администрации Трампа о ней стали говорить как о более предпочтительном возможном республиканском кандидате в президенты в 2020 году. Неслучайно, что во время объявления об отставке Хейли подчеркнула, что не пойдет на выборы в 2020 году и поддержит Трампа – ее просто убрали с публичного места и немножко задвинули на задний план, чтобы она не создавала конкуренцию, подытожил он.

«Отставка Хейли связана с различиями ее внешнеполитических убеждений и политических планов администрации Трампа»,

– считает политолог, американист Борис Межуев. «Как и сенатор Маккейн, она представляет идеологически крайне антироссийское направление Республиканской партии, и Трапму было бы некомфортно с ней работать. Это знаковый момент и начало откола ставленников маккейновского крыла. Впервые из администрации Трампа уходит человек более жесткий по своим взглядам, чем он сам», – заявил Межуев газете ВЗГЛЯД.

Эксперты сходятся во мнении, что у всех вероятных кандидатов есть свои сильные стороны и новое назначение для администрации Трампа может быть очень трудным. Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что Дина Пауэлл и Ричард Гренелл имеют примерно равные шансы. В пользу перовой – успешная работа в экономической команде Трампа. «Она отвечала за координацию миссий разных ведомств в сфере безопасности. Это соответствует квалификации, которая нужна именно в ООН. Ее плюс в том, что она экономист, работает в руководстве Goldman Sachs. А для Трампа экономическая повестка несопоставимо важнее политической», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

Ричарда Гренелла Лукьянов назвал очень ярким персонажем. Посол прославился в первые же дни своего назначения весной этого года, начав раздавать Германии команды. Он потребовал от немецких компаний убраться из Ирана, в отношении которого действуют американские санкции. «Это вызвало крайне негативную реакцию. Он позиционирует себя как человека, очень близкого к президенту. Судя по всему, это так. Он очень богатый предприниматель. По взглядам он целиком и полностью соответствует Трампу. Очень противоречивая фигура... Открытый гомосексуалист и гордится этим, но является махровым консерватором. Это довольно новое политическое явление», – отметил политолог.

«Ни Гренелл, ни Пауэлл не являются такими политическими тяжеловесами, как Никки Хейли. Они априори не будут составлять политическую конкуренцию Трампу и будут лояльны Помпео и Болтону», – отметил Суслов. По его мнению, скорее всего, будет назначен кто-то типа Пауэлл – профессиональный человек, но не имеющий слишком большого веса в политике.

По мнению Межуева, для будущего назначения нужна театральность и экстравагантная фигура. «Самый подходящий вариант на этот пост – это Ричард Греннел. В любом случае преемник не будет так силен, как Хейли, и будет способствовать снижению роли ООН, что является одним из приоритетов Трампа», – отметил он, добавив, что Иванка тоже вполне вписывается в логику спектакля, хотя это и было подано как шутка.

Что же касается Иванки Трамп, то Суслов уверен, что это не более чем желание президента «потроллить своих оппонентов и либеральные СМИ». Лукьянов также считает, что это исключено, так как было бы «вызывающе и скандально».

«Для России это ничего не изменит, курс четко определен и носит конфронтационный характер.

Подход США лишь станет более утилитарным и наступательным, поскольку именно это в набольшей степени отражает внешнеполитическая философия и Болтона, и Помпео, которые с уходом Хейли становятся монопольными руководителями американской внешней политики»,

– подчеркнул Суслов.

Лукьянов напомнил, что постпред России Василий Небензя и Хейли на уровне риторики были непримиримыми противниками, «но при этом друг к другу относились уважительно и на рабочем уровне прекрасно взаимодействуют». Он подчеркнул, что постпред проводит политику своей страны. «Если постпред скандальный и противный – это менее приятно. Но личные качества не определяют характер политических взаимоотношений», – подытожил Лукьянов.

А вот Межуев уверен, что для России это знак того, что американская администрация рассматривает возможность прагматичных сделок.