Трамп выразил желание назначить свою дочь постпредом США при ООН

Президент США Дональд Трамп высказал свое отношение к возможности назначить на должность постпреда США при ООН Дину Пауэлл или свою дочь Иванку.

Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Пауэлл, которая прежде была советником президента США. При этом Трамп намерен воспользоваться помощью уходящей в отставку Никки Хейли при выборе ее преемника, передает РИА «Новости».

Трамп посетовал, что не может назначить свою дочь Иванку постпредом страны при ООН. Он заявил, что Иванка стала бы «невероятно хорошим» постпредом, но президент США понимает, что тогда его обвинят в непотизме.