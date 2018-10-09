Названы возможные претенденты на пост Хейли

Американская пресса сообщила, кого могут назначить постпредом США при ООН вместо Никки Хейли.

В качестве возможных преемников Хейли Bloomberg со ссылкой на источники называет Дину Пауэлл и Ричарда Гренелла. Пауэлл раньше была советником президента США Дональда Трампа, она входит в руководство Goldman Sachs Group. Гренелл – посол США в Германии.

Во вторник СМИ сообщили, что Трамп принял отставку Хейли. Американский лидер сказал, что она уйдет в отставку в конце года.