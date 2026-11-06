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Объекты энергетики получили повреждения в двух районах Киевской области
Власти Киевской области сообщили о повреждении объектов энергетики
Глава администрации Киевской области Тимур Ткаченко заявил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Белоцерковском и Обуховском районах региона.
«В Белоцерковском и Обуховском районах повреждены объекты энергетической инфраструктуры», – сообщил Ткаченко.
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