Трамп отправил Никки Хейли в отставку

Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли, сообщают СМИ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Хейли стала постпредом США 27 января 2017 года. В ООН она занимала жесткую позицию в отношении России, при этом сообщалось, что не всегда эта позиция была согласована с Вашингтоном. В Белом доме, однако, оправдывали ее поведение, в том числе одобряя ее нападки на Россию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о неоднократных нападках Хейли на Россию. В частности, она говорила, что Москва уже никогда не будет другом Вашингтона. Ее обвинения в адрес России сравнивались в том числе с риторикой украинских властей.