Трамп отправил Никки Хейли в отставку

Взгляд
9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
Разделы

От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
Перейти а раздел…

Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

Полузащитник Павел Мамаев (слева) и нападающий Александр Кокорин, похоже, доигрались до судимостиФото: Виталий Тимкив/РИА Новости,
Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев совершили, судя по всему, серию избиений граждан в центре Москвы. Жертвами нападений стали водитель известной телеведущей и федеральные чиновники. Теперь профессиональная карьера футболистов, привлекавшихся к играм за сборную, оказалась под большим вопросом. Более того, хулиганам грозит реальный срок по статье средней тяжести. Подробности...
Перейти а раздел…

Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»

Многие в Турции уверены в том, что опальный журналист казнен прямо в здании саудовского консульстваФото: Murad Sezer/Reuters
Вокруг Эр-Рияда возник скандал, который потребовал личного вмешательства Трампа и Эрдогана. Опальный саудовский журналист зашел за справкой в консульство королевства в Стамбуле и пропал. Арабская пресса трубит об убийстве. Под подозрением саудовские дипломаты. Возможно, диссидент жив и «посольской почтой» отправлен на родину. Часто ли страны используют свои дипмиссии для спецопераций? Подробности...
Перейти а раздел…

Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
Перейти а раздел…

Мамаев и Кокорин – аппендиксы отечественного спорта

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ни о каком большом футболе речи идти не должно. Комментаторы теперь будут говорить: посмотрите, как пробил Кокорин, словно стулом ударил. Так, что ли? Это нормально? Это уголовщина. Подробности...

Англичане, радуйтесь, что мы к вам Кокорина и Мамаева не послали

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Путь чиновника в России, как у самурая – путь воина, который готов ко всему. Даже к удару стулом за завтраком. И он после этого удара жив, здоров и зол. Подробности...

Плевок в лицо «русскоязычным патриотам Украины»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм - идеологическая программа, которая существует не для того, чтобы жителям Украины было богато и привольно, а для того, чтобы мучить людей ради достижения сомнительного идеала. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как стать губернатором в России

    Обсуждение: 5 комментариев

    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

    Обсуждение: 4 комментария

    Что может предложить Сирия туристам из России

      Перейти а раздел…

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп отправил Никки Хейли в отставку
          Установлена личность еще одного соучастника драк с Кокориным и МамаевымОценен масштаб рецессии российской экономики в случае жестких санкцийУкраина составила список церквей Московского патриархата для захватаПрезидент UFC озвучил наказание для Нурмагомедова
          Опубликовано новое видео драки с участием Кокорина и Мамаева«Петрова-Мишкина» назвали Героем РоссииПожар на украинском складе боеприпасов мог уничтожить улики по сбитому «Боингу»Врач заявил об угрожающей организму Сенцова опасности
          В Сети рассказали о еще одной выходке Кокорина и МамаеваБабушка из Донецка резко отреагировала на «заботу» ВолкераГрузия собралась наказывать за карты страны без Абхазии и Южной ОсетииТроллейбус задавил людей на остановке в Орле

          Главная тема


          Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью

          неизвестные подробности


          Появилось новое видео с инцидентом у Кремля с участием Золотова

          громкое дело


          Бизнесмен из «списка Титова» рассказал, как Дрыманов вымогал взятку

          смена вех


          Зачем нужна революция в подготовке военных летчиков

          Видео

          дело скрипаля


          Раскрыто «реальное имя» Александра Петрова

          братские отношения


          Россия и Белоруссия начинают ожесточенную борьбу за нефть

          раскол православия


          Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

          олимпийский скандал


          МОК встал на тропу войны с профессиональным боксом

          борьба технологий


          Что может С-300 в поединке с истребителем F-35

          «русский борец Хабиб»


          Лев Пирогов: Если мы не понимаем сходу, кто свой, а кто чужой, значит, мы опупели

          «волна популизма»


          Дмитрий Дробницкий: В Южной Америке произошел очень серьезный политический сдвиг

          «лимбическая система»


          Антон Крылов: Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона

          на ваш взгляд


          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Трамп отправил Никки Хейли в отставку

             9 октября 2018, 17:15
          Фото: Mike Segar/Reuters
          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли, сообщают СМИ.

          Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

          Хейли стала постпредом США 27 января 2017 года. В ООН она занимала жесткую позицию в отношении России, при этом сообщалось, что не всегда эта позиция была согласована с Вашингтоном. В Белом доме, однако, оправдывали ее поведение, в том числе одобряя ее нападки на Россию.

          Газета ВЗГЛЯД подробно писала о неоднократных нападках Хейли на Россию. В частности, она говорила, что Москва уже никогда не будет другом Вашингтона. Ее обвинения в адрес России сравнивались в том числе с риторикой украинских властей.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............