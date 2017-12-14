США в понедельник введут новые санкции против России

Соединенные Штаты готовят новые санкции против России из-за Сирии, подтвердила американский постпред при ООН Никки Хейли.

По словам Хейли, санкции будут объявлены в понедельник, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

Хейли заявила, что новые ограничения коснутся компаний, поставлявших в Сирию технологии, «способствовавшие производству химического оружия». «Вы увидите, что российские санкции будут усиливаться», – пообещала американский постпред.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Вашингтон готовит против России новые санкции из-за поддержки сирийского лидера Башара Асада.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции против России вводятся без привязки к реалиям, страну наказывают лишь за ее нахождение на международной арене, без привязки к конкретным событиям.