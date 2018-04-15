Захарова заявила об отсутствии связи санкций США с реальностью

Санкции против России вводятся без привязки к реалиям, страну наказывают лишь за ее нахождение на международной арене, без привязки к конкретным событиям, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я действительно могу подтвердить, что санкции, которые вводятся против России, последние – делается это уже вообще без привязки хотя бы к каким-то реалиям», – приводит ее слова ТАСС.

«Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились кардинально: теперь нас наказывают за то, что мы просто есть на международной арене», – подчеркнула Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что США так и сформулировали последние санкции: «За роль России в международных делах».

Ранее в воскресенье сообщалось, что Вашингтон готовит против России новые санкции из-за поддержки сирийского лидера Башара Асада.