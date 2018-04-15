Стало известно о подготовке США новых санкций против России из-за поддержки Асада

Посол США в Москве Джон Хантсман направил в российский МИД письмо с предупреждением о том, что Вашингтон готовит против России новые санкции из-за поддержки сирийского лидера Башара Асада, сообщают СМИ.

В первой части письма мотивируется силовая операция в отношении Сирии – США утверждают, что Дамаск применил химическое оружие «в отношении собственного населения». Во второй части послания Хантсман уведомляет о намерении Вашингтона ввести в отношении Москвы новых санкций за «поддержку сирийского режима», сообщают СМИ.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО.

При этом США называют Россию ответственной за действия Сирии.

Отметим, что идею введения против России санкций за поддержки «режима Асада» вынашивала также администрация Белого дома во главе с Бараком Обамой, однако масштабных мер так и не было – ограничения были введены в отношении руководителей ряда банков за связь с Сирией.

А год назад, в апреле 2017 года, США ввели санкции против 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра – агентства правительства Сирии за «создание химоружия». Это было сделано спустя некоторое время после удара по сирийской авиабазе после инцидента в Хан-Шейхуне.