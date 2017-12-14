Генштаб оценил действия сирийской ПВО

Западные страны применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk («Томагавк»), сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской, отметив, что перехват западных ракет сирийскими ПВО свидетельствует о высокой выучке военных арабской республики.

По данным Генштаба, сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции, передает РИА «Новости».

Рудской отметил, что ракетный удар по Сирии стал ответом на успехи страны в борьбе с терроризмом.

Он сообщил, что российские системы ПВО на базах Хмеймим и Тартус следили за пусками крылатых ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании.

«Российские силы противовоздушной обороны были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе», – сказал Рудской.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет, сказал Рудской.

По его словам, сейчас обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии нами оценивается как спокойная. «Мы внимательно отслеживаем складывающуюся там ситуацию», – заверил представитель Генштаба.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы. В США заявили, что все цели ракетного удара США были связаны с якобы имевшей место сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии. При этом в США осудили решение Трампа.