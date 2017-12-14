Пентагон объявил о прекращении ракетных ударов по Сирии

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Соединенные Штаты начали наносить ракетные удары по Сирии в 4 мск субботы и «в настоящий момент они завершены».

Председатель ОКНШ ВС США отказался подтвердить или опровергнуть информацию о сбитых сирийской ПВО американских ракетах, заявив, что об этом рано говорить, передает РИА «Новости».

По словам Данфорда, все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия.

«Первая цель – научно-исследовательский центр, расположенный в районе Дамаска, это военный объект, на котором сирийские власти исследовали, испытывали и производили технологии химического и биологического оружия», – утверждает Данфорд.

Двумя другими объектами, по словам американского генерала, являются хранилище химического оружия к западу от Хомса и расположенный недалеко от него склад оборудования для химического оружия.

По словам Данфрода, результатом нанесения ударов станет «продолжительная деградация возможностей Сирии по исследованию, развитию и применению химического и биологического оружия».

Напомним, в ночь на субботу Трамп в телевизионном обращении объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В столице Сирии раздались взрывы.