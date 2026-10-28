Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Австралия передала Китаю две похищенные скульптуры династии Северная Сун
Государственное управление по делам культурного наследия Китая приняло в Канберре две утраченные культурные реликвии династии Северная Сун, возвращенные Австралийской национальной галереей.
Два каменных изваяния – головы статуй военного чиновника из усыпальницы Юнъюйлин и гражданского чиновника из усыпальницы Юнчанлин – происходят из провинции Хэнань в центральной части Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Xinhua.
Голова статуи военного чиновника весит 132 кг, ее высота составляет 86 см. Голова статуи гражданского чиновника весит 223 кг, высота – 70 см. Обе реликвии сделаны из известняка.
Династия Северная Сун входила в период эпохи Сун, которая длилась с 960 по 1279 год.
В прошлом месяце американская сторона передала сирийскому народу 36 незаконно вывезенных контрабандистами исторических предметов.
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