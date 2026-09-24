Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.2 комментария
США вернули Сирии 36 похищенных древних артефактов
Прокурор Нью-Йорка Брэгг: США вернули Сирии 36 похищенных древних артефактов
Американская сторона официально передала сирийскому народу 36 уникальных исторических предметов, незаконно вывезенных из ближневосточной страны контрабандистами, сообщил окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг.
Брэгг сообщил о возвращении культурных ценностей общей стоимостью свыше 5 млн долларов, передает РИА «Новости». В среду состоялась торжественная церемония передачи исторических памятников.
Среди возвращенных древностей оказались каменный погребальный рельеф из античной Пальмиры и 14 уникальных мозаик. По версии следствия, эти предметы незаконно ввез в Нью-Йорк находящийся в международном розыске ливанский торговец Жорж Лотфи.
Сирийской стороне также передали мозаику с изображением мифологической свадьбы Телеты и Эрота, датируемую III веком до нашей эры. Ее изъяли в июле 2021 года из хранилища контрабандиста. Кроме того, 13 предметов обнаружили в Метрополитен-музее, а еще четыре – в коллекции Майкла Стейнхардта.
Временный поверенный в делах Сирии в Вашингтоне Мохамад Насер Канатри высоко оценил событие. «Возвращение культурных ценностей стало результатом сотрудничества двух стран и свидетельствует об их общей приверженности сохранению культурного наследия», – подчеркнул дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом этого года президент Франции Эммануэль Макрон вернул Сирии 23 ценных исторических артефакта.
В феврале власти Нидерландов отдали Египту похищенный старинный бюст.
В 2024 году Соединенные Штаты передали Индии почти 300 украденных предметов искусства.