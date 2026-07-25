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Экс-главу ядерной корпорации Китая исключили из Компартии за коррупцию
Экс-главу ядерной корпорации Китая Цзюня исключили из партии за коррупцию
Бывший генеральный директор Китайской национальной ядерной корпорации (China National Nuclear Corporation, CNNC) Гу Цзюнь исключен из рядов Коммунистической партии Китая за коррупцию, его дело передано в прокуратуру, передает Центральное телевидение Китая.
Центральное телевидение Китая сообщило об исключении бывшего руководителя Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня из рядов Коммунистической партии, передает РИА «Новости». Материалы по делу экс-главы CNNC переданы в надзорные органы для возбуждения уголовного дела.
В ходе расследования выяснилось, что чиновник «утратил идеалы и убеждения, отступил от первоначальных целей и миссии». Кроме того, он незаконно брал денежные подарки, принимал приглашения на оплачиваемые поездки и банкеты, а также увлекался суеверными практиками.
Гу Цзюнь использовал свои полномочия для личного обогащения, помогая третьим лицам получать контракты и закупать оборудование. Надзорные органы требуют взыскать с него все незаконно полученные доходы. CNNC является одной из ключевых стратегических компаний КНР.
В начале 2026 года лидер Китая Си Цзиньпин отмечал, что борьба с коррупцией остается напряженной задачей. Он сравнил взяточничество с тигром, который мешает развитию партии и государства, призвав к его решительному искоренению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Коммунистическая партия Китая сняла со всех должностей бывшего секретаря парткома Синьцзяна Ма Синжуя за взяточничество.
В июне суд приговорил бывшего члена шанхайского горкома партии Чжу Чжисуна к смертной казни за коррупцию.
В начале года высшую меру наказания за нецелевое использование государственных средств получил бывший председатель Шанхайской электроэнергетической корпорации Чжэн Цзяньхуа.