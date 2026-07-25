Экс-главу ядерной корпорации Китая исключили из Компартии за коррупцию

Экс-главу ядерной корпорации Китая Цзюня исключили из партии за коррупцию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центральное телевидение Китая сообщило об исключении бывшего руководителя Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюня из рядов Коммунистической партии, передает РИА «Новости». Материалы по делу экс-главы CNNC переданы в надзорные органы для возбуждения уголовного дела.

В ходе расследования выяснилось, что чиновник «утратил идеалы и убеждения, отступил от первоначальных целей и миссии». Кроме того, он незаконно брал денежные подарки, принимал приглашения на оплачиваемые поездки и банкеты, а также увлекался суеверными практиками.

Гу Цзюнь использовал свои полномочия для личного обогащения, помогая третьим лицам получать контракты и закупать оборудование. Надзорные органы требуют взыскать с него все незаконно полученные доходы. CNNC является одной из ключевых стратегических компаний КНР.

В начале 2026 года лидер Китая Си Цзиньпин отмечал, что борьба с коррупцией остается напряженной задачей. Он сравнил взяточничество с тигром, который мешает развитию партии и государства, призвав к его решительному искоренению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Коммунистическая партия Китая сняла со всех должностей бывшего секретаря парткома Синьцзяна Ма Синжуя за взяточничество.

В июне суд приговорил бывшего члена шанхайского горкома партии Чжу Чжисуна к смертной казни за коррупцию.

В начале года высшую меру наказания за нецелевое использование государственных средств получил бывший председатель Шанхайской электроэнергетической корпорации Чжэн Цзяньхуа.