Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
Лидера грузинской оппозиции лишили водительских прав за пьяное вождение
Лидера грузинской оппозиции Бокучаву лишили водительских прав за пьяное вождение
Председатель саакашвилевского «Единого национального движения» Тинатин Бокучава лишена водительских прав на полгода за вождение в нетрезвом виде, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
По данным телекомпании PosTV, полиция остановила автомобиль лидера оппозиции в одном из центральных районов города, проверка показала, что Бокучава пьяна.
Автомобиль перемещен на штрафную стоянку.
Телекомпания связалась с оппозиционеркой, однако та заявила в ответ лишь что «журналистам должно быть очень стыдно».