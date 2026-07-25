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Ученые объяснили склонность мозга лучше запоминать вражду
Выявлен приоритет фиксации мозгом негативных социальных связей
Человеческий мозг склонен уделять большее внимание враждебным отношениям в коллективе, поскольку информация о социальных конфликтах критически важна для выживания общества, заявили японские ученые.
Японские специалисты выяснили, что человек лучше запоминает вражду, а не дружеские связи, передает РИА «Новости».
Профессор Университета Осаки Тамами Накано отметила, что сведения о конфликтах играют ключевую роль в обеспечении безопасности и выживания.
В рамках исследования добровольцам показали эпизоды сериала о работе юридической фирмы, где присутствуют различные виды межличностных отношений. Участникам демонстрировали лица персонажей до и после просмотра, а мозговую активность анализировали с помощью фМРТ-сканирования.
«Наши результаты показали возможность того, что именно враждебные или негативные отношения, а не дружеские связи, являются важной осью при формировании «социальной карты» в мозге. Это, вероятно, связано с тем, что конфликты и враждебные отношения имеют очень важное значение в социальной жизни», – сказала Накано.
По словам экспертов, мозг воспринимает межличностные конфликты как основную подсказку для понимания социальной структуры. Дружеские связи также значимы, но именно враждебные отношения несут данные о потенциальных рисках, таких как предательство или столкновение интересов, поэтому они фиксируются приоритетнее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики зафиксировали появление первых признаков старения человеческого мозга уже в 40 лет. При этом формирование нейронных связей продолжается на протяжении нескольких десятилетий.
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