Ученые объяснили склонность мозга лучше запоминать вражду

Выявлен приоритет фиксации мозгом негативных социальных связей

Tекст: Мария Иванова

Японские специалисты выяснили, что человек лучше запоминает вражду, а не дружеские связи, передает РИА «Новости».

Профессор Университета Осаки Тамами Накано отметила, что сведения о конфликтах играют ключевую роль в обеспечении безопасности и выживания.

В рамках исследования добровольцам показали эпизоды сериала о работе юридической фирмы, где присутствуют различные виды межличностных отношений. Участникам демонстрировали лица персонажей до и после просмотра, а мозговую активность анализировали с помощью фМРТ-сканирования.

«Наши результаты показали возможность того, что именно враждебные или негативные отношения, а не дружеские связи, являются важной осью при формировании «социальной карты» в мозге. Это, вероятно, связано с тем, что конфликты и враждебные отношения имеют очень важное значение в социальной жизни», – сказала Накано.

По словам экспертов, мозг воспринимает межличностные конфликты как основную подсказку для понимания социальной структуры. Дружеские связи также значимы, но именно враждебные отношения несут данные о потенциальных рисках, таких как предательство или столкновение интересов, поэтому они фиксируются приоритетнее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские медики зафиксировали появление первых признаков старения человеческого мозга уже в 40 лет. При этом формирование нейронных связей продолжается на протяжении нескольких десятилетий.

Активная социальная жизнь помогает людям старше 80 лет сохранять отличную память.