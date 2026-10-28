Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Экс-глава российских баптистов осужден за фейки об армии
Бывшего главу российских баптистов Сипко осудили на пять лет за фейки об армии
Бывший глава российских баптистов Юрий Сипко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) заочно приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.
Сипко признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии. В марте 2022 года он опубликовал видеоролик с недостоверными сведениями о действиях военных против мирного населения на Украине, сообщил СК Москвы в Max.
Противоправную деятельность пресекли следователи ведомства совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД России. Психолого-лингвистическое исследование подтвердило ложность опубликованных материалов.
Суд назначил фигуранту пять лет лишения свободы. В настоящее время осужденный объявлен в розыск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца московский суд заочно вынес приговор блогеру Каролине Гляненко* (внесена в перечень экстремистов и террористов в России) за призывы к участию в экстремистской организации.
Летом сбежавший за рубеж врач получил семь с половиной лет лишения свободы за распространение ложных данных о спецоперации на Украине.
В 2024 году Коптевский суд Москвы заочно арестовал общественницу Евгению Чирикову (признана в России иноагентом) по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ