Экс-глава российских баптистов осужден за фейки об армии

Бывшего главу российских баптистов Сипко осудили на пять лет за фейки об армии

Tекст: Денис Тельманов

Сипко признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии. В марте 2022 года он опубликовал видеоролик с недостоверными сведениями о действиях военных против мирного населения на Украине, сообщил СК Москвы в Max.

Противоправную деятельность пресекли следователи ведомства совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД России. Психолого-лингвистическое исследование подтвердило ложность опубликованных материалов.

Суд назначил фигуранту пять лет лишения свободы. В настоящее время осужденный объявлен в розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца московский суд заочно вынес приговор блогеру Каролине Гляненко* (внесена в перечень экстремистов и террористов в России) за призывы к участию в экстремистской организации.

Летом сбежавший за рубеж врач получил семь с половиной лет лишения свободы за распространение ложных данных о спецоперации на Украине.

В 2024 году Коптевский суд Москвы заочно арестовал общественницу Евгению Чирикову (признана в России иноагентом) по обвинению в распространении недостоверной информации о российской армии.