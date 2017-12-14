В столице Сирии раздались взрывы

После объявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о начале нанесения авиаударов по столице Сирии в Дамаске раздались звуки взрывов, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным телеканала Al Mayadin, один из ударов пришелся по району Барзе на севере Дамаска, атаке подверглось расположенное там здание научно-исследовательского центра, передает ТАСС.

Также сообщается о взрывах в районе аэропорта Дамаска.

По данным источника в американской администрации, ВС США наносят удары крылатыми ракеты Tomahawk по нескольким целям в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Сирийское национальное агентство SANA передает, что сирийские системы ПВО отражают удары по Дамаску, которые наносят военные силы США, Франции и Великобритании.

Ранее Трамп в телевизионном обращении объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии.