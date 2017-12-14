Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии.

«Некоторое время назад я приказал ВС США начать высокоточные удары по целям, которые связаны с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада», – сказал президент США в телевизионном обращении, слова которого передает РИА «Новости».

«Совместная операция с ВС Франции и Великобритании сейчас началась», – объявил Трамп.

«В прошлую субботу режим Асада опять применил химическое оружие, чтобы убить невинных граждан, в этот раз в городе Дума рядом с сирийской столицей. Эта расправа была в значительной степени большей по масштабу в истории применения химического оружия этим ужасным режимом … Это действия не человека, а чудовища. Цивилизованные страны объединились сегодня, чтобы остановить применение химического оружия», – сказал Трамп.

По его словам, такие действия союзников могут носить продолжительный характер, «пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества».

Он также заявил, что решение Соединенных Штатов о нанесении удара по Сирии якобы стало следствием «невыполнения Россией обещаний по уничтожению сирийского химоружия».

«В 2013 году президент (России Владимир) Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ – это прямой результат провала России по исполнению этого обещания», – Заявил Трамп, выступая с обращением к нации.

По сообщениям американских СМИ, в разговоре с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом Трамп настаивал, чтобы при ударе по Сирии Россия и Иран «заплатили» за покровительство Дамаску. При этом Белый дом заверил в осознании Трампом последствий гибели россиян при ударе по Сирии.

Напомним, Трамп и заявлял, что США не оставят без последствий якобы имевшее место применение химоружия в Сирии. При этом он возложил ответственность за действия Дамаска на Россию и Иран.