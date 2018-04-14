СМИ узнали о подстрекательстве Трампа к военному конфликту с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет атакой на Сирию не только «наказать» сирийское правительство, но и заставить «заплатить» союзников страны – Россию и Иран, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп якобы остался недоволен вариантами атаки на Сирию, которые ему предложили его советники, и призывает к более решительным действиям, передает РИА «Новости».

Так, в разговоре с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом Трамп настаивал, чтобы при ударе по Сирии Россия и Иран «заплатили» за покровительство Дамаску. «Он хочет, чтобы Мэттис чуть-чуть вышел за пределы», – утверждает источник издания.

В статье говорится, что глава Пентагона сопротивлялся планам президента США из-за возможности возникновения «опасного конфликта» с Россией и Ираном.

При этом, источники издания утверждают, что за последние два дня у США было две возможности нанести удар по Сирии, однако Мэттис решил не воспользоваться ими. Одну из атак, запланированных на ночь четверга, Мэттис отменил из-за опасений эскалации ситуации с Россией.

Напомним, в понедельник Трамп заявил, что США не оставят без последствий якобы имевшее место применение химоружия в Сирии. Днем ранее он возложил ответственность за действия Дамаска на Россию и Иран.