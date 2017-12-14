Трамп заявил об ответственности Путина за поддержку «животного Асада»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран и лично российский президент Владимир Путин ответственны за поддержку сирийского лидера Башара Асада.

«Многие погибли, в том числе женщины и дети, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств окружен сирийской армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада», – написал Трамп в своем Twitter.

Он пообещал, что виновные заплатят большую цену, и потребовал немедленно открыть район для оказания медицинской помощи.

«Еще одна гуманитарная катастрофа без всякой причины», – заявил Трамп.

При этом он заявил, что, если бы его предшественник Барак Обама переступил через заявленную им «красную линию», «сирийская катастрофа давно бы закончилась», а «животное Асад» остался бы «историей».

В Белом доме уже не исключили военных действий против Сирии на фоне сообщений о применении хлора.

Ранее МИД России заявил, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне. МИД также предупредил о «тяжелых последствиях» военного вмешательства в ситуацию в Сирии.

Госдеп США накануне выразил обеспокоенность в связи с якобы применением химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте. Россия опровергла обвинения в адрес сирийской армии.