Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Трамп отказался увольнять сотрудников из-за утечки в Signal
Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять сотрудников из-за утечки информации в мессенджере Signal об ударах США по Йемену, назвав инцидент «фейковой новостью».
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не будет увольнять своих сотрудников после скандала с утечкой данных в мессенджере Signal, передает ТАСС. «Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм», – отметил Трамп, добавив, что удар по Йемену был чрезвычайно успешным и смертоносным, однако обсуждается только «чушь».
Трамп подчеркнул, что полностью доверяет своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и шефу Пентагона Питу Хегсету, несмотря на их возможную причастность к ситуации. Он также заявил, что не имеет представления о том, что такое Signal, и его это не заботит.
В ходе интервью президент неоднократно акцентировал внимание на том, что скандал с утечкой в мессенджере является «фейковой новостью» и не заслуживает внимания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ подтвердил, что спецслужбы США активно используют мессенджер Signal для обеспечения секретности своих коммуникаций. В другом материале сообщалось, что утечка из секретного чата в Белом доме выявила основной конфликт между странами Запада. Также газета рассказывала, что Дональд Трамп выразил поддержку Уолтцу после скандала с секретным чатом.