Директор ЦРУ подтвердил использование Signal спецслужбами ЦРУ

Tекст: Ольга Иванова

Американским спецслужбам, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и другие агентства, разрешено использовать мессенджер Signal в рабочих целях, сообщает ТАСС, об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. Он подчеркнул, что использование Signal законно, если принимаемые решения документируются официальными каналами.

Рэтклифф подтвердил свое участие в обсуждении через Signal военных операций в Йемене пару недель назад. Вокруг этого события разгорелся скандал, когда в чат по ошибке был добавлен главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг, который позже написал статью о случившемся. Рэтклифф заверил, что обсуждения в мессенджере не включали секретную информацию.

Он также сообщил, что мессенджер Signal был установлен на его рабочий компьютер вскоре после утверждения его кандидатуры на пост директора ЦРУ. Такая практика существовала и при предыдущей администрации Джо Байдена. Директор национальной разведки Тулси Габбард подтвердила, что в Signal не было обмена секретными данными, подчеркнув это утверждение на слушаниях.

Напомним, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждали военные планы по операции против хуситов в Йемене. Издание The Guardian сообщало, что утечка из этого чата показала неприязнь Трампа к Европе.